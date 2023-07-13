身形更加修長 第九代 Volkswagen Passat 預告亮相

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全新第九代大改款 Volkswagen Passat 首度登場，將於今年秋天進行全球首發。全新一代 Volkswagen Passat Variant 車身尺碼將進一步放大，其車長來到 4,917mm，較前代車型就款增加 144mm，同時軸距也增長 50mm 來到 2,841mm 的表現；車寬則提升 20mm 達到 1,852mm，車高則略微增加 7mm 至 1,482mm。
另外 Passat Variant 將搭載作為選配的矩陣式 LED 頭燈，其遠光燈的強度可照亮前方道路 500 米的距離，而在車尾部分則將遵循品牌最新的設計趨勢，採用貫穿式連接的 LED 尾燈條。
由於車身體積的增加，新一代 Passat Variant 的腿部空間亦增加 50mm，在標準五人狀態之下，後方行李廂空間增加了 40 公升達到 690 公升的表現，若將後排座椅傾倒，則較舊款增加 140 公升達到 1,920 公升之譜。
內裝佈局上，從這次官方透露的照片來看，Passat Variant 將搭載全新的 10.25 吋的全數位儀表板以及全新的 12.9 吋多媒體觸控娛樂系統，後者更可以透過付費升級至 15 吋觸控螢幕，並提供可將訊息直接投射到擋風玻璃上的抬頭顯示器選配。
動力表現上，預期將與與第三代 Tiguan 共用相同的動力總成，持續提供燃油車型，包含汽、柴油動力以及插電式混合動力，其中 PHEV 插電式混合動力車型的續航里程將達到 120 公里，最大輸出預計在 201hp 至 268hp 之間，並支援快充功能。