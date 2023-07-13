注入品牌新元素 小改款 Renault Arkana 登場

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全新小改款 Renault Arkana 正式登場，導入全新的廠徽及配備。全新小改款 Arkana 於車頭部分加入全新的廠徽設計，並根據車型等級不同採用黑色、緞面鍍鉻或深色鍍鉻來點綴；車系編成也同步簡化，僅提供 Evolution、Techno 和Esprit Alpine 三個車型等級，其中 Esprit Alpine 更是取代原有的 RS Line 成為車系的頂級版本。
最頂級的 Arkana Esprit Alpine 在外觀上擁有專屬的 19 吋雙色輪圈，同時 Alpine 品牌徽飾也貼在前葉子板上。與舊款 RS Line 相比，前水箱護罩也進行了細部變動，改採用網格狀處理。進到車內，Esprit Alpine 車型在門飾板上採用了紅色、白色和藍色縫線的組合，中控台上也加入特殊紋理的飾條鋪陳。座椅方面則採用人造絨面搭配和 Renault 官方稱作 Eco Tep 材質有 10% 選用生物材質打造的皮革來包覆。
動力表現上保持不變，入門的 12V 輕油電複合動力採用 1.3 TCe 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 1.2kWh (230V) 容量的電池模組，可輸出 140hp 最大馬力或 160hp 最大馬力。而 E-Tech 混合動力則是搭載 1.6 公升自然進氣引擎，其引擎輸出為 94hp，搭配可輸出 15kW、36kW 的雙電動馬達系統，可發揮出145hp 綜效馬力，搭配 1.2kW 電池模組，官方表示在市區行駛平均有 80% 的時間可以在純電模式下行駛，與傳統汽油引擎相比能夠降低 40% 的油耗。
國內市場方面，目前 Renault 品牌暫時無總代理正式導入，而 Arkana 車系向來僅提供歐陸市場，在韓國則掛上 Renault Samsung XM3 之名販售。