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加強全面質量管理　日本 folofly 旗下 DFSK 純電商車展開出廠前檢查

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

DFSK 純電動商用車系列日本總代理的電動車新創公司 Follow Fly Co., Ltd. 今日 (7/13) 宣布旗下 EV F1 VAN、EV F1 TRUCK 繼多個月來的改進以及研發，目前已在日本神戶市展開出廠前檢查 (Pre Delivery Inspection, PDI)。以此為起點，對應未來的大量出貨，並進一步加強安全標準符合性確認、檢查和維護等車輛業務，為高經濟性電動汽車的普及做出貢獻。

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folofly 所導入的車款是由 DFSK 原廠生產，folofly 針對日本市場的需求進行改裝與調校，也採用右駕設定，在動力方面均採用位於後軸的電動馬達驅動，可輸出 60kW 最大功率 (約 80.5hp) 及 200Nm 峰值扭力，搭配 LFP 磷酸鐵鋰電池模組，EV F1 TRUCK 容量為 39kWh，EV F1 VAN 則為 42kWh，兩者最高續航里程均為 300 公里，充電插座規格為 Combo 2，透過 DC 充電約需 1.5 小時可完成，透過 AC 則需 6.5~13 小時。

載貨機能方面，EV F1 VAN 最大載重達 950 公斤，EV F1 TRUCK 則為 1,100 公斤，folofly 也提供包括冷藏與冷凍功能在內的多款貨廂作為選用改裝項目。folofly 提供 5 年或 12 萬公里的電池保固方案。

國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發S2.5t」推出入門版汰舊換新價42.8萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。

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