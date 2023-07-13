兩種動力編成 / 新臺幣 439 萬元起　全新第二代 Lexus LM 預接單價格流出

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全新 Lexus LM 車身尺碼為 5,125x1,890x1,955 (mm)，軸距為3,000mm。外觀方面，承襲品牌新世代家族設計語彙，車頭由碩大的紡錘型水箱護罩佔據，並以粗壯的鍍鉻飾條貫穿，搭配全新 LED 頭燈組。側面可看出其 D 柱採用懸浮式的設計，同時舊款可見的 Z 字元素的鍍鉻車窗飾條也延續下來。車尾採用凹字形尾燈，視覺感相當強烈。
內裝方面，同樣以日式豪華貫穿，融入了 Tazuna Cockpit 概念，營造出駕駛導向的車室環境，共有 64 種氛圍燈顏色可供選擇。採用數位式儀表搭配 14 吋中央多媒體介面，排檔桿為線傳式操作。後方擁有舒適的 Ottoman 座椅，而除了三排 6 座和 7 座配置外，新款 LM 還提供 4 座車型，具有隔板將前後座椅隔開，設有 48 吋螢幕，可用於多種用途，包括在線會議和娛樂，冰箱和儲物空間則位於下方。動力方面，分別為 2.5 升汽油自然進氣引擎搭配前輪驅動或是 E-Four四驅系統，以及 2.4 升直列 4 缸渦輪增壓引擎搭配 eAxle 電驅後軸的版本。
Lexus LM 最大的優勢，就是擁有吸睛的搶眼外觀與奢華的內裝氛圍、寬闖的乘坐空間，擁有媲美千萬等級豪車才有的後座配置，作為一款廂型車實屬市面上少見的車款。總代理和泰汽車於 2019 年正式導入第一代車型，如今在第四代 Toyota Alphard 正式登場後，相信很快就會與國內消費者見面。