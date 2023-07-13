重新定義尊榮移動體驗　全新第四代 Toyota Alphard 試駕

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全新第四代 Toyota Alphard 第四代 Toyota Alphard 於 2023 年 6 月 21 日宣布第四代車型正式登臺，與日本同日發表，成為全球首發市場之一，採取單一車型編成，建議售價為新臺幣 315 萬起，年度配額 500 輛。

全新第四代 Toyota Alphard

全新第四代 Toyota Alphard 本次試駕車款為全新第四代 Toyota Alphard，建議售價為新臺幣 315 萬元起。

全新第四代 Toyota Alphard 全新前視造型更為俐落有力。

採用霸氣水箱護罩。

全新第四代 Toyota Alphard 整合 LED 日行燈與序列式方向燈。

全新第四代 Toyota Alphard 氣簾有鍍鉻材質點綴，質感優異。

全新第四代 Toyota Alphard

全新第四代 Toyota Alphard 較長的車身 (5,010mm) 與軸距 (3,000mm) 使整體樣貌展現王者氣度。

全新第四代 Toyota Alphard 門把採鍍鉻處理，並配有電動側滑門。

外後視鏡上半部與車身同色。

全新第四代 Toyota Alphard 門框上貼有尊榮的專屬徽章，象徵其身分。

全新第四代 Toyota Alphard 車側下方和尾門上貼有專屬 Beyond Zero 銘牌。

全新第四代 Toyota Alphard 足踏 19 吋雙色切硝鋁圈，奢華格調中帶有運動色彩。

全新第四代 Toyota Alphard 尾部方正卻不失線條感。

全新第四代 Toyota Alphard 上方配有大型尾翼及鯊魚鰭天線。

打造出懸浮式車頂設計。

全新第四代 Toyota Alphard

全新第四代 Toyota Alphard

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 駕駛座擁有八向調整 (附三組記憶功能)，副駕駛則擁有四向調整。

全新第四代 Toyota Alphard 階梯踏板上貼有尊榮的車型字樣名牌。

內裝採用私人專機設計概念設計。

全新第四代 Toyota Alphard 三輻式多功能擁有換檔撥片，並且有木紋裝飾，高級感濃厚。

全新第四代 Toyota Alphard 配備 12.3 吋全彩數位儀錶，擁有不同顯示模式。

全新第四代 Toyota Alphard HUD 抬頭顯示器同為標準配備。

全新第四代 Toyota Alphard 前排兩側設有隱藏式杯架。

全新第四代 Toyota Alphard 駕駛座享有電動調整方向盤，並可控制自動大燈、側滑門權限以及 110V 電源。

記憶座椅、外後視鏡調整以及側滑門啟閉皆可透過門板上的按鍵操作。

全新第四代 Toyota Alphard A 柱上設有面積頗大的三角窗，降低駕駛死角。

全新第四代 Toyota Alphard 14 吋中央多媒體介面下方為恆溫空調系統，並整合 nanoeTM X 空氣清靜系統。

全新第四代 Toyota Alphard 標準配備 JBL Premium Sound 15 具。

全新第四代 Toyota Alphard 中央出風口下方為手機無線充電盤和兩組 Type-C 電源。

全新第四代 Toyota Alphard 擁有線傳式電子排檔，下方整合 ECO Mode、EV Mode、Auto Hold、電子手煞車等按鍵，右方為兩組杯架。

中央扶手下方具有頗大的置物空間，並擁有 12V 電源、Type-C 電源 和 HDMI 插槽。

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 第二排座椅採用電動超長座椅滑軌設計及 VIP 級的 Ottoman 腳靠，並同時具備電動調整、加熱、通風等多項功能。

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 為方便後方乘客上下車，設有相當貼心的扶手設計。

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 無線控制面板更讓乘客能一手輕鬆調整旅程中的各項設定。

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 第二排座椅新增中央走道，使第三排乘客在進出上更為輕鬆便利。

椅子下方設有 Type-C 充電口。

全新第四代 Toyota Alphard 中船上擁有空調出風口、110V 電源、HDMI 插槽以及大容積置物空間。

全新第四代 Toyota Alphard 第二排乘客腿部前方設有小容積置物空間。

全新第四代 Toyota Alphard 配置 14 吋後座影音娛樂系統，可透過無線控制面板進行操作。

全新第四代 Toyota Alphard 第二排享有第四區恆溫空調系統。

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 升級導入左右獨立式全景天窗以及側窗遮陽簾，

全新第四代 Toyota Alphard 三排皆設有眼鏡收納構造。

全新第四代 Toyota Alphard 第三排擁有宜人的乘坐空間，不過椅背角度稍嫌垂直，但可做前後滑移。

全新第四代 Toyota Alphard 第三排左右兩側皆設有 Type-C 電源和杯架。

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 藉由收折第三排座椅，即可提供相當寬裕的尾廂空間。

全新第四代 Toyota Alphard 除了尾廂上的電動關閉按鈕外，本次更在尾燈下方新增方便的啟閉按鈕。

全新第四代 Toyota Alphard 尾廂左側設有第二排座椅操作介面。

全新第四代 Toyota Alphard 右側則擁有 110V 電源口。

障板下方具有備胎以及隨車工具。

全新第四代 Toyota Alphard 標配 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統。

全新第四代 Toyota Alphard 全新第四代 Toyota Alphard 倒車顯影清晰，配合上電子後視鏡更是讓駕駛信心感十足。

全新第四代 Toyota Alphard

全新第四代 Toyota Alphard 搭載全新 2.5L Hybrid System。

最大綜效馬力大幅提升至 250ps 以及 23.8kgm 峰值扭力，同時仍可提供 15.5km/l 的油耗表現。

全新第四代 Toyota Alphard 可透過能源監視器來得知動力輸出。

全新第四代 Toyota Alphard