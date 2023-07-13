重新定義尊榮移動體驗　全新第四代 Toyota Alphard 試駕

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第四代 Toyota Alphard 於 2023 年 6 月 21 日宣布第四代車型正式登臺，與日本同日發表，成為全球首發市場之一，採取單一車型編成，建議售價為新臺幣 315 萬起，年度配額 500 輛。新在哪裡？
外觀：
●延續傳承高聳寬闊的車頭並維持鋼琴烤漆與鍍鉻交織的樣式。
●LED 頭燈造型較以往顯得更加銳利。
●車側新增 Z 字型鍍鉻飾條的設計。
●車尾換上全新尾燈造型。
●19 吋輪圈 (225/55 R19) 。
內裝：
●14 吋中控前/後螢幕。
●12.3 全彩數位儀表。
●內裝鋪成以木紋飾條、鋼琴烤漆飾板以及鍍鉻金屬裝飾。
●三幅式多功能方向盤。
●雙獨立 Ottoman 座椅 (扶手上具有可拆卸式控制面板)、第三排座椅。
●分離式電動天窗。
●四區獨立空調。
●15 具 JBL 高級環繞音響。
動力＆底盤：
●全新 2.5 升 Hybrid System 直列四缸自然進氣油電引擎，搭配 E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統。
外觀方面，全新第四代 Toyota Alphard 延續傳承高聳寬闊的車頭並維持鋼琴烤漆與鍍鉻交織的樣式，整合 LED 日行燈與序列式方向燈，前視造型更為俐落有力。側面可看到前車門下半部的鍍鉻線條接替到 B 柱滑門之後上方的鍍鉻飾條形成一個 Z 字型的設計，打造懸浮式車頂設計，足踏 19 吋雙色切硝鋁圈。車尾佈局則依舊保有改款前的輪廓，但換上了全新設計 LED 尾燈造型，科技感濃厚，同時電動尾門開關更整合至兩側，以方便使用者操作。車身尺碼為 5,010x1,850x1,950mm，軸距為 3,000mm。
本次試駕車款為全新第四代 Toyota Alphard，建議售價為新臺幣 315 萬元起。
全新前視造型更為俐落有力。
採用霸氣水箱護罩。
整合 LED 日行燈與序列式方向燈。
氣簾有鍍鉻材質點綴，質感優異。
較長的車身 (5,010mm) 與軸距 (3,000mm) 使整體樣貌展現王者氣度。
門把採鍍鉻處理，並配有電動側滑門。
外後視鏡上半部與車身同色。
門框上貼有尊榮的專屬徽章，象徵其身分。
車側下方和尾門上貼有專屬 Beyond Zero 銘牌。
足踏 19 吋雙色切硝鋁圈，奢華格調中帶有運動色彩。
尾部方正卻不失線條感。
上方配有大型尾翼及鯊魚鰭天線。
打造出懸浮式車頂設計。內裝方面採用私人專機設計概念，全車採用高級皮質和頂尖工藝，前排享有三幅式多功能方向盤、12.3 吋全彩數位儀錶、HUD 抬頭顯示器、14 吋中央多媒體介面以及線傳式電子排檔等，第二排座椅採用電動超長座椅滑軌設計及 VIP 級的 Ottoman 腳靠，並同時具備電動調整、加熱、通風等多項功能，無線控制面板更讓乘客能一手輕鬆調整旅程中的各項設定，門板上的印花更提升整體奢華感。同時，新增中央走道，使第三排乘客在進出上更為輕鬆便利。配備方面，升級導入左右獨立式全景天窗、智慧型四區獨立恆溫空調、64 色高質感環艙氣氛燈、14 吋後座影音娛樂系統、15 具 JBL 高級環繞音響，為乘客打造非凡的視聽娛樂感受。
駕駛座擁有八向調整 (附三組記憶功能)，副駕駛則擁有四向調整。
階梯踏板上貼有尊榮的車型字樣名牌。
內裝採用私人專機設計概念設計。
三輻式多功能擁有換檔撥片，並且有木紋裝飾，高級感濃厚。
配備 12.3 吋全彩數位儀錶，擁有不同顯示模式。
HUD 抬頭顯示器同為標準配備。
前排兩側設有隱藏式杯架。
駕駛座享有電動調整方向盤，並可控制自動大燈、側滑門權限以及 110V 電源。
記憶座椅、外後視鏡調整以及側滑門啟閉皆可透過門板上的按鍵操作。
A 柱上設有面積頗大的三角窗，降低駕駛死角。
14 吋中央多媒體介面下方為恆溫空調系統，並整合 nanoeTM X 空氣清靜系統。
標準配備 JBL Premium Sound 15 具。
中央出風口下方為手機無線充電盤和兩組 Type-C 電源。
擁有線傳式電子排檔，下方整合 ECO Mode、EV Mode、Auto Hold、電子手煞車等按鍵，右方為兩組杯架。
中央扶手下方具有頗大的置物空間，並擁有 12V 電源、Type-C 電源 和 HDMI 插槽。
第二排座椅採用電動超長座椅滑軌設計及 VIP 級的 Ottoman 腳靠，並同時具備電動調整、加熱、通風等多項功能。
為方便後方乘客上下車，設有相當貼心的扶手設計。
無線控制面板更讓乘客能一手輕鬆調整旅程中的各項設定。
第二排座椅新增中央走道，使第三排乘客在進出上更為輕鬆便利。
椅子下方設有 Type-C 充電口。
中船上擁有空調出風口、110V 電源、HDMI 插槽以及大容積置物空間。
第二排乘客腿部前方設有小容積置物空間。
配置 14 吋後座影音娛樂系統，可透過無線控制面板進行操作。
第二排享有第四區恆溫空調系統。
升級導入左右獨立式全景天窗以及側窗遮陽簾，
三排皆設有眼鏡收納構造。
第三排擁有宜人的乘坐空間，不過椅背角度稍嫌垂直，但可做前後滑移。
第三排左右兩側皆設有 Type-C 電源和杯架。
藉由收折第三排座椅，即可提供相當寬裕的尾廂空間。
除了尾廂上的電動關閉按鈕外，本次更在尾燈下方新增方便的啟閉按鈕。
尾廂左側設有第二排座椅操作介面。
右側則擁有 110V 電源口。
障板下方具有備胎以及隨車工具。安全科技方面，標配 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，包含 ACC 主動式車距維持定速系統 (全速域 / Stop & Go)、PCS 預警式防護系統、LTA 車道循跡輔助、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、RSA 速限辨識輔助等系統以外，全車更搭載 6 具SRS氣囊，總計共搭載多達 42 項主被動安全配備，全方位守護乘駕安全。
標配 Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統。
倒車顯影清晰，配合上電子後視鏡更是讓駕駛信心感十足。動力方面，全新第四代 Toyota Alphard 搭載全新 2.5L Hybrid System，具備更為充沛的動力表現，運用 VVT-i雙連續可變氣門正時控制系統以及 E-CVT 電子控制無段變速系統，讓最大綜效馬力大幅提升至 250ps 以及 23.8kgm 峰值扭力，同時仍可提供 15.5km/l 的油耗表現。TNGA 底盤新增車後 V 型拉桿，大幅提升整體乘坐穩定性與舒適性，另採用前麥花臣、後雙 A 臂的懸吊設定，搭配 E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統，提供更優異舒適的乘坐體驗。
搭載全新 2.5L Hybrid System。
最大綜效馬力大幅提升至 250ps 以及 23.8kgm 峰值扭力，同時仍可提供 15.5km/l 的油耗表現。
可透過能源監視器來得知動力輸出。開著全新大改款 Toyota Alphard 上路，油門相當輕巧，250ps 的綜效輸出足以應付都會及近郊使用上的需求，在市區行駛仍游刃有餘，在需要急加速的時候，深踩油門就能快速降擋帶來更充沛的動力，在超車時顯得十分從容，不像一般 MPV 那種溫吞的加速感受，而行駛間各組馬達、引擎之間的銜接品質可謂優異。過彎的時候車頭的指向性也還算靈敏，同時也沒有過度的側傾與車身擺動，懸吊在面對各式大小坑洞時，優異的協調性令人印象深刻，同時風切聲和路噪隔也絕屬上乘，後排幾乎感受不到外界的打擾，整體展現出柔韌舒適的調性，可說是市場目前能買到最好的一部豪華 MPV 之一。
Toyota Alphard 在亞洲市場可說是相當成功的產品，而它之所以能獲得不少買家青睞，所仰賴的便是品牌口碑和動靜態的高質感表現，目標客群多是後座取向，淡化商用色彩之餘又更賦與高檔氛圍，搭配品牌紮實低調的形象，可說是台灣車市中地位崇高的車款，相信在上市後依然能獲得目標客群支持，未來和泰亦將導入定位更高階的第二代大改款 Lexus LM，本站亦將持續追蹤相關上市資訊，提供讀者第一手報導。