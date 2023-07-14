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英式復古皮卡 Ineos Grenadier Quartermaster 正式登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

英國新創車廠 Ineos 如期在本周舉行的 Goodwood Festival of Speed 速度節上正式公開亮相全新的 Grenadier Quartermaster 雙廂皮卡車型，配備汽油或柴油動力的車型起售價為 66,215 英鎊。

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Ineos 如期在 Goodwood Festival of Speed 速度節上正式公開亮相全新的 Grenadier Quartermaster 雙廂皮卡車型。
從外觀方面來看，Grenadier Quartermaster 承襲了 SUV 車型剛毅方正的造型輪廓，最大不同之處 B 住後方的設計與 SUV 車型完全不同，其軸距加長了 305mm，後門的長度與造型也與 SUV 車型不同，車身後段捨棄方正的造型，換上開放式空間的貨床設計，提供長 1,564mm、寬 1,619mm 的空間，具備 760 公斤的載重表現以及 3,500 公斤的拖曳能力，至於尾門則可支撐 225 公斤的重量。另外 Ineos 原廠也提供了防滾架和防水帆布頂篷、可鎖定滾輪後艙蓋和車頂行李架等選配件，進一步滿足車主的使用需求。

車內部分承襲 SUV 車型的鋪陳，以耐磨、防滑、防污及防水為原則來設計，A 柱及儀錶台配備大型把手，車內設有多處置物空間，其中後座下方為乾燥儲物箱，中控台的儲物箱還可上鎖。車內還配備 12.3 吋螢幕，原廠表示即便手沾有水或被泥土覆蓋也可觸控使用，還支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結。方向盤具備 12 點鐘方向指示，座椅由 Recaro 製作並可選配雙前座電熱功能。

動力配置方面，Grenadier 採用 BMW 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓引擎，提供 B58 汽油 (最大馬力 285ps 峰值扭力 450Nm) 或 B57 柴油 (最大馬力 249ps 峰值扭力 550Nm)，搭配 ZF 八速自排變速箱及恆時四輪驅動，也具備兩段式 (Hi/Lo) 加力箱。

國內市場部分，永三國際已宣布成為 Ineos 品牌臺灣地區銷售與服務總代理，預計今年底前導入五人座 Station Wagon 車型。未來也將在臺北及臺中成立 INEOS 展示暨服務中心，預計於 2023 年第四季正式開幕，提供車輛銷售、試駕、交付及維修保養等服務。

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