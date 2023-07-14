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以電動車姿態回歸 Renault 宣布 Scénic E-Tech 純電休旅即將登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

1996 年誕生的 Renault Scenic 在歐洲市場掀起了 C 級小型 MPV 的熱潮，不過隨著中小型 Crossover 和 SUV 成為市場主流，常見於法國品牌的中小型 MPV 才逐步退出市場。隨著老大哥 Espace 轉型為純正的 SUV 車款後，Renault 近日則透過預告的方式宣布 Scenic E-Tech 將以純電動休旅車的身分重返市場，主要對手將鎖定 Volkswagen ID.4、Hyundai Ioniq 5、Kia EV6、Ford Explorer EV 以及 Nissan Ariya 等對手。

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Renault 近日預告 Scenic E-Tech 純電休旅即將登場。
在外觀部分，Scenic E-Tech 完整承襲了去年慕尼黑車展亮相的 Scénic E-Tech Electric，外型與原先 Scénic 的 MPV 造型截然不同，轉化成為了目前市場最熱賣的跨界休旅，在保有傳統 SUV 的基本輪廓下，使用了稜角分明的線條營造科技感，同時保桿下方左右格柵位置導入了三角元素的日行燈，輪圈則具有低風阻效果的設計。

雖然 Renault尚未公佈新款 Scenic 的車身尺寸，不過整體看起來量產版幾乎保留概念車的大量設計，因此其車長預計落在 4,490mm 左右，比起現行的 Megang E-Tech 4,199mm 車長還要大，並且透過更為純正的 SUV 造型整體的車室空間將會更有競爭力。當然內部的座椅也將會對應車格定位及使用需求，僅配置 5 人座的設定。

動力系統方面，底盤沿用與 Nissan Ariya 相同的 CMF-EV 平台，因此有很大的機率將與 Ariya 共享相同的動力模組，提供前輪驅動或者全輪驅動，前驅車型將單顆電動馬達安置於前軸的部分，四驅車型則在後軸加入另一組電動馬達，最多可提供高達 389hp 的最大輸出，同時搭配 90kWh 的電池模組。

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