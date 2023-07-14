以電動車姿態回歸 Renault 宣布 Scénic E-Tech 純電休旅即將登場

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Renault 近日預告 Scenic E-Tech 純電休旅即將登場。在外觀部分，Scenic E-Tech 完整承襲了去年慕尼黑車展亮相的 Scénic E-Tech Electric，外型與原先 Scénic 的 MPV 造型截然不同，轉化成為了目前市場最熱賣的跨界休旅，在保有傳統 SUV 的基本輪廓下，使用了稜角分明的線條營造科技感，同時保桿下方左右格柵位置導入了三角元素的日行燈，輪圈則具有低風阻效果的設計。
雖然 Renault尚未公佈新款 Scenic 的車身尺寸，不過整體看起來量產版幾乎保留概念車的大量設計，因此其車長預計落在 4,490mm 左右，比起現行的 Megang E-Tech 4,199mm 車長還要大，並且透過更為純正的 SUV 造型整體的車室空間將會更有競爭力。當然內部的座椅也將會對應車格定位及使用需求，僅配置 5 人座的設定。
動力系統方面，底盤沿用與 Nissan Ariya 相同的 CMF-EV 平台，因此有很大的機率將與 Ariya 共享相同的動力模組，提供前輪驅動或者全輪驅動，前驅車型將單顆電動馬達安置於前軸的部分，四驅車型則在後軸加入另一組電動馬達，最多可提供高達 389hp 的最大輸出，同時搭配 90kWh 的電池模組。