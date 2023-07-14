高球／詹世昌抓一鷹三鳥獨居領先　最終站拚台巡賽第二冠

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詹世昌抓一鷹三鳥二柏忌，他賽後表示，鐵桿稍好一些，木桿與推桿不盡理想，尤其是四個五桿長洞，有三個都沒賺到，幸好在第11洞獵下老鷹彌補了一下，其他三鳥都是1至6呎的小鳥推桿；另外有兩個洞木桿開球落點不佳，第八洞又出現唯一「三推」，因此吞下兩個柏忌。
他說，此回合的鐵桿好，抓鳥都是打得很靠近洞口，不過準確的推桿還是最中回合勝負關鍵。
打出67桿的蔡凱任一鷹五鳥二柏忌，他上午先補賽完第二回合的12個洞，加上第三回合正規的18個洞，共打了30個洞；他在第11個五桿長洞，兩桿打上果嶺，距洞20呎一推進洞成功獵鷹，五鳥中以第17洞的45呎的小鳥推桿最遠，第15洞的12呎與第2洞的8呎也都是小鳥推桿；兩個柏忌是第4洞五桿長洞打出lost ball遺失球及第13洞三推所致。
他指出，本周的推桿還算不錯，木桿還算滿意，開球落點大致有照自己意思，鐵桿表現差一點，加上旗位很有挑戰性，須保持耐性打。決賽與兩位很有經驗的前輩詹世昌及劉永華同在最後一組領先組，將保持專注在當下，依照今天的策略與節奏，不管結果如何都會接受。
劉永華共打了29.5洞，先補賽第二回合尚餘的11.5個洞，第二回合67桿，以兩回合132桿，暫居第二位。第三回合抓三鳥一柏忌，除了第4洞五桿洞抓鳥以外，只收下了兩個洞的兩呎小鳥推桿，另在第17洞三桿洞是三推吞柏忌。
他表示，打第三回合後九洞時，專注力下降，鐵桿打得不夠精準，未能更靠近洞口，加上推桿也不給力，有三個10-15呎的小鳥推桿未能把握住最終回合決賽，因為已有五月底在三花TPGA錦標賽也曾打最後一組領先組的經驗，所以他今天的策略是「把該做的做好，享受比賽！」他將尋求台巡公開賽首勝。