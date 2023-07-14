預計 2024 年開始量產 Polestar 5 實車面貌公開

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Polestar 旗艦性能房車 Polestar 5 再度於 2023 Goodwood Festival of Speed 活動登場。Polestar 5 在外型上採用 Fastback 造型的 4 門 Coupe 曲線，整體輪廓與 2020 年釋出的 Precept 概念車相差不遠。車頭部分維持家族化的設計，具備雙L形分離式頭燈，保桿中央則有大型的橫幅式進氣口來強化侵略氣息，而車門把手也採用與車身齊平的平整化設計。車內雖然尚未公布，但中控台將主要由一組10.2 吋數位儀表搭配由 Android Automotive OS 系統的 15.4 吋多媒體娛樂系統構成。
原廠指出 Polestar 5 以全鋁合金打造，具有優異的輕量化車身及剛性。電池技術則選用 800V 架構 130kWh 電池組，官方指出其最高性能版本將採雙電動馬達布局，具有相當優異的性能表現，最大馬力可達到 871 匹、峰值扭力 900Nm 的境界，續航里程則預計約有 600 公里的表現。
Polestar 研發團隊表示，Polestar 5 的性能媲美僅能少量生產的超級跑車，並應用了最新的前瞻工程技術，讓輕量化、高強度的底盤技術得以大規模量產。Polestar 全球總裁 Thomas Ingenlath 表示，Polestar 5 是一款重新定義品牌的車型，其先進的設計與工程技術將奠定 Polestar 未來研發基礎。
Polestar 5 則將作為品牌旗艦車款，將具備最完整、先進的技術，預計將在 2024 年開始量產。雖然 Polestar 近期大作連發，但推測短期內導入台灣的機率並不高。