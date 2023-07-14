Delta Motorsport Driving Centre 賽道駕訓中心登場　大鵬灣國際賽道正式重啟開幕

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全新推出的 「Delta Motorsport Driving Centre 大鵬賽道駕訓中心」分別提供品牌客戶 (車廠、輪胎、零件)、團體客戶 (社團、俱樂部、車隊)、專業客戶 (車手、車隊)、體驗客戶 (個人) 等四大服務項目，其中更有安全簡介/駕控技巧、Drive Your Car、Taxi Ride、Driving Course 等。
收費方面，安全講習每堂 25 分鐘，且不需收費；Drive Your Car 為一節 25 分鐘，每節為新臺幣 1,680 元，將於 7/17 率先開放；Taxi Ride 則分為單人 (每人 NT$ 3,680)、雙人 (每人 NT$ 2,680)、三人 (每人 NT$ 1,680)，並可體驗賽道三圈，將於 10/1 開放；Driving Course 則分為 Discover、Entry、Launch、Turbo、Ace 等五種等級，每節 25 分鐘，售價自新臺幣 2,680 至 26,800 (非最終費用，保留調整彈性)，將於 2024 年 1/1 開放。
大鵬灣國際賽車場 (Dapeng Bay International Circuit) 位於臺灣屏東縣東港鎮，於2011年開幕，是國內第一座國際賽車場，賽道全長為3,527米，符合國際汽車聯盟（FIA）規範。2019年7月2日，大鵬灣休閒特區原 BOT 經營者東方休閒集團不堪經營虧損，且與政府協商未果，決定與大鵬灣國家風景區管理處終止雙方 BOT 契約，並對外宣布將無限期停業，結束長達 8 年的賽事活動。如今透過尚騰汽車集團的接手，讓該地能再次活絡起來，相信未來也將會有多面向的發展，令人期待。