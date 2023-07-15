拉力賽車風格加持 Ford Mustang Mach-E Rally 登場

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Ford 發表 Mustang Mach-E Rally 越野拉力賽車。在外觀部分，Mustang Mach-E Rally 相較於市售車型並沒有做太多的變化，不過在細節上則加入了越野賽車的設計元素，例如在車頭下方的氣壩部位加入網格的造型，以及紅色的拖車鉤，車頭中央加入投射式的 LED 照明燈，車側則可以看到改搭載低風阻造型的白色輪圈以及 BF Goodrich Trail Terrain T/ 全地形輪胎、擋泥板等，不過最搶眼的還是車尾上方的拉力式尾翼，展現出更為運動感的一面。
內裝方面，也幾乎與 Mach E-GT 相同，不過前排座椅則與標準車型不同，採用了輕量化的賽車桶椅進一步增進競技感受。
動力部分 Ford 官方並未透露其系統規格，不過目前市售最頂級的 Mach-E GT搭載了雙電動馬達系統，可提供約 480 匹最大馬力和 813 牛頓米的扭力，可以在 3.8 秒內從靜止狀態下加速到每小時 96 公里。
這款充滿拉力賽車風格的 Mustang Mach-E Rally 預計在 Goodwood 山上行駛，由前世界拉力賽冠軍、現任 M-Sport 福特 Puma 混合動力拉力賽車手 Ott Tänak 駕駛。
Ford Model e 電動車研發副總裁 Darren Palmer 表示，Mustang Mach-E 承襲了野馬的自由和樂趣，並達到零碳排放的表現。現在，透過 Mustang Mach-E Rally，則能提供車主遠離柏油路，到達人跡罕至道路的自由。Mustang Mach-E Rally 預計將於今年秋天率先於北美即歐洲式軮接受消費者訂購。