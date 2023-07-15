Lotus Emira 2.0 四缸動力車型正式現身

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Lotus Emira 2.0 四缸動力車型正式對外公開，同時新車資訊也於北美官網上更新。動力上，Lotus Emira 採用源於 Mercedes-AMG 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，以及既有的 Toyota 3.5 升 V6 機械增壓汽油引擎共 2 款動力選項，前者在搭配 8 速雙離合器變速箱可發揮出 360 匹最大馬力和 430 牛頓米的峰值扭力，可在 4.3 秒內加速到每小時 96 公里，最高時速可達每小時 290 公里。
至於 3.5 升 V6 車型在美國市場的起售價為 105,400 美元 (折合新台幣約 325.7 萬)，性能上可發揮 400 匹最大馬力，並配備 6 速手排變速箱或者選配 6 速自排。在手排車型上，可在 4.2 秒內加速到每小時 96 公里，而自排車型則為 4.6 秒， 60 英里/小時（97 公里/小時），而自排車型則為 4.6 秒。
Lotus Emira在北美市場還提供兩種底盤設定，其中標準的 Touring底盤，則是針對日常道路使用進行調整，在性能操控性和舒適性之間取得最佳平衡。若是購入車輛打算更在賽道上使用，則可以選擇 Sports 底盤換取提高極限的操控和性能表現。另外全車系還有 3 種車輪造型、13 種外觀顏色和 7 種內裝可選。
國內市場方面，總代理 Gama Lotus 在原廠發表時變宣布開放訂車諮詢服務，但目前同樣尚未交車，不過今年已有貿易商搶先引進現車販售，據傳接單售價超過新台幣 500 萬以上。