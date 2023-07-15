暴力旅行車需求旺盛 ! BMW M3 Touring 將增加產能

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BMW M3 Touring 發表後於全球市場受到歡迎，近期原廠也透露將追加工廠產能來滿足市場需求。BMW M 的負責人近期接受了 Bimmer Today 的採訪，表示 M3 Touring 在去年的Goodwood Festival of Speed 活動上亮相後於市場強勁需求感到驚訝，促使 BMW 原廠必須增加慕尼黑工廠的產能，但即便如此，下訂的準車主可能還需要等待相當長的一段時間才能交到車。
在今年初的時候，便有消息稱有鑑於 M3 Touring 在市場上的活絡度，BMW M也一直在尋求機會推出重量更輕、性能更強大的 CS 車型，雖然目前不清楚這款性能旅行車還可以進行哪些改變，但可以合理地假設透過全新的設計來改善空氣動力學，並且可以加入 M Performance 開發的改裝套件來提升性能。而 M3 Touring 所搭載 3.0 升雙渦輪增壓六缸引擎也可以同步升級，動力上將與 M3 CS Sedan一樣，可提供 543 匹最大馬力和 649 牛頓米的峰值扭力。雖然 M3 CS Touring 的想法很誘人，但目前 BMW 原廠還未有生產的許可計畫，未來是否會推出還將取決於慕尼黑工廠的產能及市場需求才有望實現。
BMW M3 Touring 於去年 6 月正式亮相之後，國內總代理汎德汽車於今年 6 月正式公布國內價格，統一導入 BMW M3 Competition Touring 車型，建議售價為新台幣 615 萬元起。
BMW 原廠曾經在 2000 年打造出 E46 BMW M3 Touring 概念車，不過因有許多技術層面以及成本過高等挑戰需要克服，當時並未正式量產銷售。然而全新的 M3 Touring 結合勁悍性能與 Touring 車型的靈活機能，滿足熱血賽車體驗也能兼具日常生活使用的信念發揮至極致，終於實現車迷期盼多年的性能旅行車款夢想。