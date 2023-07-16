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身心障礙兒少意見常被忽略　「做自己的主人」圓滿達成說話權

身心障礙兒少意見常被忽略　「做自己的主人」圓滿達成說話權
身心障礙兒少意見常被忽略　「做自己的主人」圓滿達成說話權

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著2014年11月20日臺灣施行《兒童權利公約施行法》，逐步落實《兒童權利公約》(CRC)的精神，政府開始重視兒少表達意見的權利，在2019年建置兒少代表制度，讓兒少有機會參與公共事務及表達和自己有關的事物的意見，看似我們成人創造了一個開放的平台；然而，卻仍有一群兒少的意見是被忽略的。

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身心障礙的兒少　意見需求被忽略

這群兒少只有5萬1,943人，僅佔全臺灣總人口數0.22％，這群人口雖然少，但他們同時是《身心障礙者權利公約》(CRPD)保障的對象，現行兒少代表制度中，不論地方或中央政府，身心障礙兒少代表比例仍偏低，實際上這群兒少受限不同障礙類別或是隱性障礙，相較一般兒少，在家庭、學校及各種生活情境，他們的意見及需求更常被忽略，也因此影響其自信心，更難自由的、勇敢的表達自身意見，更遑論參與與自身相關的公共事務決策過程。

身障兒少被受限　遭受不友善對待

身心障礙聯盟長期關注並致力改善身心障礙兒少的處境，舉辦「做自己的主人」身心障礙兒少培力夏令營，以身心障礙兒少為主體，透過遊戲互動、繪畫、戲劇等多元方式讓身心障礙兒少瞭解自己的權利及兒少代表制度，也模擬如何為自己發聲，也與蘇帆海洋文化藝術基金會合作，藉由獨木舟體驗，培養身心障礙兒少自信心，藉由克服困難的經驗，使身心障礙兒少勇於挑戰，說出自己的想法。

身心障礙聯盟理事長牛暄文，本身也是公共電視的手語新聞主播，藉此機會呼籲社會大眾，一起關注身心障礙兒少的需求：「不論是家長、政府和社會大眾，我們都有責任打開我們的感官，創造友善及多元的環境，主動、積極的瞭解身心障礙兒少的想法及意見。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58507

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