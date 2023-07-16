身心障礙兒少意見常被忽略　「做自己的主人」圓滿達成說話權

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身心障礙的兒少 意見需求被忽略這群兒少只有5萬1,943人，僅佔全臺灣總人口數0.22％，這群人口雖然少，但他們同時是《身心障礙者權利公約》(CRPD)保障的對象，現行兒少代表制度中，不論地方或中央政府，身心障礙兒少代表比例仍偏低，實際上這群兒少受限不同障礙類別或是隱性障礙，相較一般兒少，在家庭、學校及各種生活情境，他們的意見及需求更常被忽略，也因此影響其自信心，更難自由的、勇敢的表達自身意見，更遑論參與與自身相關的公共事務決策過程。
身障兒少被受限 遭受不友善對待身心障礙聯盟長期關注並致力改善身心障礙兒少的處境，舉辦「做自己的主人」身心障礙兒少培力夏令營，以身心障礙兒少為主體，透過遊戲互動、繪畫、戲劇等多元方式讓身心障礙兒少瞭解自己的權利及兒少代表制度，也模擬如何為自己發聲，也與蘇帆海洋文化藝術基金會合作，藉由獨木舟體驗，培養身心障礙兒少自信心，藉由克服困難的經驗，使身心障礙兒少勇於挑戰，說出自己的想法。
身心障礙聯盟理事長牛暄文，本身也是公共電視的手語新聞主播，藉此機會呼籲社會大眾，一起關注身心障礙兒少的需求：「不論是家長、政府和社會大眾，我們都有責任打開我們的感官，創造友善及多元的環境，主動、積極的瞭解身心障礙兒少的想法及意見。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58507
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