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結合119特搜隊即刻救援　醫護親臨災害現場治療

結合119特搜隊即刻救援　醫護親臨災害現場治療
結合119特搜隊即刻救援　醫護親臨災害現場治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】29歲李姓男子因工地意外受困水泥車車內，獲報到場救援的龍井分隊高級救護技術員劉子嘉隊員到場評估後，發現患者因被車體壓住一時之間無法脫困，並且極度疼痛，需要緩解疼痛的藥物來協助脫困，於是電話聯繫童綜合醫院急診部緊急救護。 

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救災人員與醫療人員合作　災害現場成功救援　

經黃泰霖主任與劉子嘉隊員電話聯繫評估後，攜帶嗎啡類止痛藥、鎮靜藥、以及骨內注射針，偕同護理師到現場協助救援。到場後經由消防隊的引導，進入事故現場並確認病患傷勢，肌肉注射嗎啡讓患者疼痛暫時獲得緩解，最後在由消防局特搜隊的搶救下讓患者成功脫困；人被救出意外現場後，黃泰霖主任評估病患需要大量輸液體，建立骨內針以及靜脈輸液管路後，由龍井分隊救護車載送到童綜合急診室。 

李姓病患經檢查後發現腎臟挫傷、大腿燒灼傷，也因為長時間被車體壓住，而出現橫紋肌溶解的症狀，幸好能及時救出，收治病房進行後續治療，住院8天後即出院返家休養。

城市搜救隊醫療組織合作備忘錄　將傷害降到最低

黃泰霖主任表示，童綜合醫院與台中市消防局特種搜救隊有簽署「城市搜救隊醫療組織合作備忘錄」，主要目的就是當遇有災難或脫困時間延長時，現場的救護員或特搜隊員可以尋求專業醫療的協助，其中還包含在可由童綜合醫院醫師到場支援，提供管制藥物注射。

提供管制藥物注射　縮短病患脫困時間

黃泰霖主任說明，因為當受傷遇困時，患者會出現極度疼痛的狀況，而導致救援困難，而在此狀況最適合使用用來緩解疼痛的藥物就是嗎啡，但嗎啡為管制類藥物，有嚴格的管理制度，不可隨便攜出醫院，所以這次經由ＭＯＵ的簽立，在取得衛生局同意後，攜帶管制藥物到意外現場進行即刻救援，縮短病患脫困時間，讓傷害降到最低。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58511

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