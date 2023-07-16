是賣車大會、拍模特兒還是…？台灣車展還有什麼看頭嗎？

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話說兩年一次的年底車壇大拜拜台北車展，因為疫情的關係也跟著停辦，如今一切回歸正常面，主辦單位為了因應趨勢更以「2024台北新車暨新能源車特展」重新登場，然而參展的廠商、品牌乃至規模都遠不及往年，充其量只能算是「基本簡配版」，南港世貿展館二分之一恐怕都塞不滿。
目前已知共有Toyota/Lexus/Hino(和泰)、Aston Martin/Bentley/Mclaeen(永三)、Porsche(台灣保時捷)、BMW/Mini(汎德永業)、Subaru(意美)、Suzuki(金鈴)、Lotus(嘉鎷)、Opel/Jeep(歐吉)、Infiti/Nissan/Lexgen(裕隆)、Tesla(特斯拉台灣)、Ssang Yong(永嘉雙龍)、Vespa/Harley-Davidson(太古)等21個品牌、12家總代理參展，其中有著三個品牌的和泰攤位面積最大，裕隆次之，Subaru、Ssang Yong、Lotus、Tesla、Vespa/Harley-Davidson、Opel/Jeep、Suzuki都屬於小型展區，而未在參展名單中的Mazda，據傳也因為Opel/Jeep總代理的關係將由經銷商出陣擺車。至於Ford、Honda、Hyundaai、MG、Mitsubishi這五家國產車商已經確定缺席，再加上AUDI、VW、SKODA、VW商旅、M-BENZ、Mazda、Peugeot、Citroen、Volvo、Land Rover、Jaguar等超過11個進口品牌也不會現身，所以一個空白三年的台灣大車展，就這麼一口氣縮水成一半，讓人對可看性充滿大問號。
但比較有趣的是，由於主辦單位是「台北市汽車代理商業同業公會」，因此身居理監事要職的公司絕大多數都會「共襄盛舉」，當然也有跑票的，就有車商相關人士私下透露，車展對於廠商來說勞民又傷財，且近幾次的車展接單狀況每況愈下，看車模的人比訂車的人多，廠商花大錢辦活動卻成效不彰，但真正受惠的可是主辦單位；此外也有相關業者表示，縱使更名為「2024台北新車暨新能源車特展」看起來好像很厲害，好像真的就是和新能源車掛上鉤，實際上還是以燃油車為主軸，否則若只展電動車、油電複合動力車那整個車展會變得很「淒涼」。
其實就「2024台北新車暨新能源車特展」的規模來看，就讓我回想起在松山機場展覽館舉辦的車展，雖然一下子就逛完但卻可以一次看足，咦，這好像健達出奇蛋喔！總之想去看的就花錢買票去，沒人會拿刀架著你，搞不好真的有令人意想不到的驚喜。
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