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Bugatti Bolide 首度在 Goodwood Festival of Speed 正式現身

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Bugatti 於今年的 Goodwood Festival of Speed 速度節上首度揭露 Bolide 頂級超跑作品，在 1.16 英里爬坡賽中展現其性能魅力。該車是由品牌廠車手、耐力賽三冠王 Andy Wallace 負責駕駛。

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Bugatti 正式於 Goodwood Festival of Speed 速度節上揭露 Bolide 跑車。
Bugatti Bolide 於今年 4 月正式揭露量產化車型，其定位一款賽道專用的超級跑車，未能合法於公路上行駛。為達到優秀的輕量化表現，全車採用碳纖維車體打造而成，且車上所有的螺釘與結合元件都使用鈦合金製成。外觀上為對應高速時的下壓力，擁有獨特的空氣力學結構，且車身高度僅 995mm。車頭前方簍空式的氣壩面積相當於 F1 賽車，看起來相當有侵略性，同時 X 形的 LED 頭燈不只考量風阻表現，一如賽車中慣以膠帶貼於大燈的方式；車尾部分的 X 形 LED 尾燈，搭配中央的四出排氣尾管，看起來格外顯目與科技感，下方的空氣分流器相當巨大，也是創造優異的空氣力學所設計。不過在官方這次公布的最新照片當中，可以看出新車在輪拱上的通風口、後方的大型尾翼均和初期公布的造型有所不同。

Bolide 車頂進氣口還採用了首創的外形變形技術，在低速時進氣口上方的表面會保持光滑，當車輛進入高速巡航時，則會隆起一個弧形的氣泡，進而降低 10% 風阻、降低 17% 的升力。此外，在時速 320km/h 車尾後方的尾翼能帶來 1,800kg 的下壓力、車頭下壓力則有 800kg 的表現。

動力配置方面，Bolide 搭載 8.0 升 W16 四渦輪增壓汽油引擎，運用辛烷值達 110 的汽油時可輸出 1,850ps 最大馬力，若採用辛烷值 98 的汽油則有 1,600ps 最大馬力，1,600Nm 的峰值則可於 2,250rpm 時爆發，在車重僅 1,450 公斤的狀態下，創造出 0.9kg/ps 的馬力重量比。

Bugatti Bolide 將僅生產 40 輛，每輛售價 400 萬歐元起，且所有配額均已完售，預計 2024 年開始交車。

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