Kia 於印度達成生產 100 萬輛新車目標 全新改款 Seltos 同步在當地推出

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適逢 Kia 於印度達成生產 100 萬輛新車目標，原廠也同步在當地推出小改款 Seltos 車系。Kia於 2019 年 8 月在印度市場宣布推出全新的跨界休旅車 Seltos，其在當地上市後迅速成為印度最受歡迎的 SUV 之一，在 46 個月的銷售期當中，總計賣出超過 50 萬輛新車，備受當地消費者歡迎。
小改款 Kia Seltos 同樣換上全新的頭燈組及水箱罩設計，燈組內部的 LED 日行燈與前水箱罩形成一體式的設計。前保桿下方的貫穿黑色飾條則取消，不過依舊保留直立的燈組，並加入全新的銀色護板，而兩側則有美規車型專有的橘色反光燈組。車尾部分，全新的尾燈組採用了燻黑燈殼及貫穿式的設計，不規則的導光元素更具辨識度，後保桿也採用雙色樣式，同樣搭配銀色護板與車頭呼應。
車內鋪陳方面，中控台追加兩具全新的 10.25 吋液晶儀錶板與多媒體觸控螢幕，中央的空調界面也略有調整，不過可惜的是換擋方式仍採用傳統機械式的機構，並非韓規車型提供的電子旋鈕設計。安全配備上除了 6 顆氣囊之外，亦搭載具備 Level 2 等級的先進駕駛輔助系統。
動力上也同步更新，換搭 1.5L Smartstream自然進氣引擎以及 1.5L T-GDI 渦輪增壓汽油引擎，柴油車型也改採 1.5 CRDi VGT 渦輪系統，並搭配 iMT 變速箱。Kia 於 2020 年開始大量在印度投入國產車型，除了 Seltos 之外，亦有 Sonet、Carens 等車款。