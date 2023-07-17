競爭力不容小可！　東風本田 CR-V 臻享 7 座版 試駕

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本次試駕的是東風本田 CR-V 臻享 7 座版，建議售價為人民幣 23.19 萬元 (約合新臺幣 100.4 萬) 起。新在哪裡？
外觀：
車頭、車尾外觀重新設計。
內裝：
內裝鋪陳重新設計。
10.2 吋數位儀表、10.1 吋中控螢幕。
雙前排電動加熱椅 (主 12 向調整含腰托、副 4 向調整)。
Honda Connect 3.0，能夠與手機進行連結操作功能。
動力 & 安全：
動力同樣搭載上一代的1.5升渦輪增壓汽油引擎，搭配變速系統G-Design Shift Logic CVT。
最大馬力 142 kW/6,000 (約193 ps)、最大扭力 243 Nm/1,800-5,000。
東風本田為 CR-V 搭載的 Honda Sensing，其中的 BSI 盲點偵測警示功能。
新款第六代東風本田 CR-V 外觀方面已經相當熟悉，其整體尺碼較過往再進一步放大，同時車頭換上更加銳利的 LED 頭燈組，並且進一步增大水箱罩面積與氣壩設計，保桿兩側選用 L 形線條點綴，整體設計風格與現行新款的 HR-V 相當類似。車色選擇上提供 5 種顏色，並新增了星辰藍與赤焰紅等新色。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,703mmx1,866mmx1,680mm，軸距為 2,701mm，相比現行款的 2,661mm 還要進一步加長。
車頭換上更加銳利的 LED 頭燈組。
保桿兩側選用 L 形線條點綴，並且具有打通設計。
車身尺寸方面，長寬高分別為 4,703mmx1,866mmx1,680mm，軸距為 2,701mm，相比現行款的 2,661mm 還要進一步加長。
當地全車系標配有電動全景天窗（帶電動遮陽簾）。
足踏 18 吋鋁合金運動輪圈。
下方具有大面積黑色防刮材質。
車尾造型經過重新設計。
標配豪華運動雙排氣管，看上去更加具有質感。內裝方面，中控台採用了與現行 Civic、HR-V 相似的中控台造型，以簡約的水平線條鋪陳，中央採用蜂巢狀造型空調出風口，空調介面同樣保留三顆實體旋鈕，下方則提供 USB 插槽與置物槽、無線充電板等機能，而排檔座也依然保留懸浮的設計。車內也運用觸感更高級的材質來鋪陳，加上後座腿部進一步增大，乘坐於內對比以往也會更加的舒適。同時配有 10.2 吋全液晶儀表與 Honda CONNECT 3.0 智導互聯系統。
中控台採用了與現行 Civic、HR-V 相似的中控台造型，以簡約的水平線條鋪陳。
採用 3 幅多功能方向盤（可四向調節）。
睿型版以上車型標配有 10.2 吋彩色TFT 多功能液晶儀表。
車門上具有鋼琴烤漆和鋁合金飾板。
睿型版車型以上配有雙區恆溫空調，並配備等離子空氣淨化系統。
手機無線充電盤為鋒尚 5 座版以上車型標配。
排檔座上整合駕駛模式、怠速熄火、陡坡緩降、電子煞車、Brake Hold 等按鍵開關。
眼鏡收納盒上具有凸面鏡設計，可輕鬆探望後排乘客。
座椅採用真皮包覆，具 12向電動調節（含電動腰托），副駕則擁有 4 向電動調節。
車室基礎空間就非常的優異，也是 CR-V 車系向來的特色。安全系統方面，東風本田 CR-V 臻享 7 座版配置 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統，包含 ACC 主動巡航控制系統（帶 LSF 低速跟隨功能）、CMBS 碰撞緩解制動系統、FCW 預碰撞警示系統、LKAS 車道保持輔助系統、RDM 車道偏移抑制系統、LDW 車道偏移預警系統、TSR 交通標識智能識別系統、TJA 交通擁堵輔助系統、BSI 盲點監測系統、CTM 後視動態提醒系統等，同時具備 8 個倒車雷達、MVCS 360° 全景影像系統、LWC 盲點顯示系統、AHB 遠近光智能切換系統等。
臻享 7 座版以上標配有電子後視鏡，提供更清晰的駕駛視野。
具備 8 個倒車雷達。動力佈局上，東風本田 CR-V 搭載 1.5 升缸內直噴渦輪增壓直列四缸引擎，配合上 G-Design Shift 無段變速系統，最大馬力為 193PS@6,000rpm、最大扭力 為 240Nm@1,800-5,000rpm，並提供前驅或者 Real-Time AWD 智能四驅系統的選項，懸吊採用前麥花臣、後多連桿配置。
開著東風本田 CR-V上路，在低速時就能感到充沛的力道，但實際駕馭起來一樣呈現日系車慣有的平順線性加速感，切換到 S 檔位系統則會提高引擎轉速，貼近引擎輸出峰值，而在 ECON 模式下行進，並不會有過於明顯的動力落差。在行路感受方面，懸吊設定在保有日系車慣有的舒適性中又能兼顧到操控表現，在高速公路上行進對於顛簸過濾十分優異，懸吊遇到路面起伏吸收能力也在水準之內，可說是歷代車型駕馭起來最為成熟的表現。
CR-V 車系長期在國產車銷售排行榜中名列前茅，進入國內 20 多年來累積龐大的車主數量與知名度，如今全新世代車型來勢汹汹，已在北美、中國大陸、歐洲等市場獲得好評，相信在臺灣如期上市後，與 MG HS、Ford Kuga、Hyundai Tucson L 之間的競爭與摩擦將會相當激烈。