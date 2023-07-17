開帥不求快 泰國改裝廠推出 Toyoa Yaris Ativ 專屬空力套件

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泰國著名改裝廠 Ter Studio 宣布推出一款名為 Drive68 Plus 系列的空力套件。泰國著名改裝廠 Ter Studio 日前宣布推出一款名為 Drive68 Plus 系列的空力套件，主要針對現行販售的 Yaris Ativ 進行外觀強化，採用 7 件式的組合方式，包含了前後保險桿、含有 TER 字樣水箱護罩、車身左右側裙、中置雙出尾飾管以及 ㄇ 形大型尾翼等。
每一項配件均配合了車身原有的線條再加以強化，透過更多層的銳利折線帶來更多層次感的飽滿設計，並且在後保險桿兩側加入通風孔，並結合了擾流鰭片、空氣分流器進一步提升侵略感。
現行 Toyota Yaris Ativ 採用與 Daihatsu 共同開發的 DNGA-B 平台打造，車身尺碼為 4,425 mm X 1,740 mm X 1,480 mm，軸距為 2,620 mm。在外觀設計上更強調年輕化的風格，車頭擁有碩大的水箱護罩，標配全 LED 頭燈及尾燈，尾部融入 Fastback 的運動化曲線，足踏 16 吋雙色鋁圈，同時還提供 Sequential Indicator 流水式方向燈的設計，完整跳脫出入門房車的窠臼。
動力系統方面，Toyota Yaris Ativ 於泰國市場搭載 1.2 升的 Dual VVT-i 自然進氣直列四缸引擎，搭配可模擬換檔的 Super CVT-i 無段變速系統，可在 6,000rpm 時生產出 94 PS 最大馬力並在 4,400 rpm 時製造 110 Nm 的峰值扭力。這次 Ter Studio 所推出的專屬套件僅針對外觀部分進行強化，在當地報價為 35,000 泰銖 (折合新台幣約 3.1 萬)。