「癌疲憊」影響生活、治療！　長庚開發模型助及早發現登國際期刊

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48%患者受「癌疲憊」困擾 影響生活、療效最新癌症登記報告顯示，子宮體癌（年增3032例）和子宮頸癌（年增1436例）分別是女性10大癌症發生率中的第5名和第10名，而子宮體癌中又有92.51%屬於子宮內膜癌。
有研究指出，在治療中，不同於噁心、嘔吐等被外界熟悉的化療副作用，最讓婦癌病患困擾的反而是癌因性疲憊（Cancer-Related Fatigue, CRF），統計指出病患術後感到疲憊的比例高達48%，而且在治療後一年仍有39%病患飽受癌因性疲憊困擾。
而且好不容易才剛從前一次治療的疲累中恢復，卻又緊接著要面對下一次的治療，這讓許多病人在不知不覺中心生抗拒、產生壓力，不僅影響生活品質，也降低治療意願，讓療效大打折扣。
高雄長庚醫院婦產部蔡景州主治醫師表示，婦癌患者常須合併接受化療，療程中多有癌疲憊症狀，輕則影響情緒，重則干擾睡眠，對病患所造成的心理影響不可不慎。
長庚開發預測模型 符合5項可能已有癌疲憊因此，高雄長庚和嘉義長庚的醫療團隊共同針對婦癌開發出一套癌疲憊預測模型，蔡景州醫師表示，只要符合以下這5項，臨床診療時便要高度留意病人已經罹患、或即將罹患癌疲憊症狀，包含：
- 子宮內膜癌或子宮頸癌患者
- FIGO癌症臨床分期＞1
- ECOG體能評分表現狀態分數≧1
- 癌症治療反應不足（疾病穩定性或進展）
- 過去一週內接受過癌症治療
模型登國際期刊 醫師提醒癌疲憊2族群要留意該項做為臨床預防性處置的癌疲憊預測模型，近期已獲國際知名期刊《Cancers》發表刊登。而長庚團隊也在之前研究中發現，21－59歲的青壯年、中年族群，其癌疲憊嚴重程度遠高於60歲以上的長輩，顛覆以往觀念。
因此，蔡景州醫師也特別提醒，不論癌友或是家屬都應特別留意，勿讓癌疲憊影響治療期間的心情、意願和效果，若有癌疲憊情形，一定要和主治醫師提出並進一步討論、改善，才能讓身心都獲得良好照顧並恢復健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58516
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