限量 55 台 Audi A4 allroad quattro Heritage Edition 西班牙登場

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Audi 於西班牙市場推出 A4 allroad quattro Heritage Edition，限量供應 55 台。A4 allroad quattro 乃是以 A4 Avant 為基礎，本質是一款旅行車，不過相對來說因為性質又有所不同，因此外觀換上了加高 23mm 的懸吊系統、前後保險桿下護板、全車前後保險桿/車側/輪拱塑料包圍、銀色行李架、allroad 式樣的鍍鉻水箱罩等，都讓 A4 allroad quattro 與 A4 Avant 有所不同。
不過此次 Audi 針對 A4 allroad quattro 所推出的 Heritage Edition車型，其在外觀上追加 Black Style Plus Package 套件，車頭的水箱護罩採用黑色飾條處理，同時後視鏡外蓋也改成亮黑色烤漆。此外，前後保險桿上都加入更多的黑色化元素，車身下方也有黑色的線條彩繪。
A4 allroad quattro Heritage Edition 採用 Audi 為新的運動化 19 吋黑色輪圈，同時車身周圍包含輪拱的黑色防刮材質亦改採用亮黑色烤漆處理，車色部分原廠公布的照片採用冰川白烤漆，不過還有 Mito Black、Manhattan Gray 和 Flower Silver 等車色可選。
車內部分搭載 Audi Exclusive 的 Nappa 皮革座椅以及含有 Heritage Edition 字樣的頭枕。主要標準設備提供環艙照明、10顆揚聲器音響系統、斜坡起步輔助、車道偏移警示、後方交通警示等安全輔助系統。
動力部分選用 2.0 升渦輪柴油四缸輕油電引擎，在 3,800 rpm 至 4,200 rpm 之間可產生 204 匹最大馬力，在 1,750 rpm 至 3,250 rpm 之間則可發揮 400 牛頓米的峰值扭力，搭配 7 速雙離合 S-Tronic 變速箱，官方公步其從靜止狀態加速到每小時 100 公里僅需 7.3 秒。
目前官方公布 A4 allroad quattro Heritage Edition 可在西班牙市場開放預訂，起價為 69,980 歐元，預計 10 月開始交車。