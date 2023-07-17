臺灣AZ攜手Uber企業版，採用減碳優步

我是廣告 請繼續往下閱讀
領先業界的永續承諾 臺灣AZ攜手Uber企業版以「減碳優步」為代步首選為進一步擴大深化減碳影響力，臺灣AZ於今年(2023)宣布與臺灣叫車平台Uber攜手採用減碳優步(Uber Green)，透過Uber企業版後台，為台灣500多名員工規劃含油電混合車、電動車等友善環境代步工具的永續商務乘車計畫，是亞太地區首家與Uber企業版合作的藥廠！同時更結合Uber企業版「永續後台」，做到即時追蹤企業乘車碳足跡，並規劃每月無車日活動、省油技巧講座、油耗減少等內部獎勵活動機制(如透過後台自行發送Uber乘車抵用券)，預計達成減少20% GHG溫室氣體排放。
▲臺灣AZ規劃永續商務乘車計畫，員工可透過減碳優步(Uber Green)乘坐對環境友善的油電混合車與電動車
斥資300億推廣零碳排 AZ以科學方式與自然保育行動守護地球與人類健康阿斯特捷利康(AstraZeneca，以下簡稱AZ)身為以領先科學聞名的全球醫藥保健產業領導者，傾注所能，應對這個時代面臨的最大挑戰，包含從氣候變化到獲得醫療保健和疾病預防。AZ全球也耗資300億台幣實行零碳排雄心計畫，遵循科學方式，透過節能與再生能源的使用來減少碳排放量。另外，今年更於全球持續擴大AZ植樹計畫(AZ Forest Program)，立下將於2030年前在六大洲種下兩億棵樹的新目標。
臺灣AZ總動員減碳 成效媲美大安森林公園碳吸附量響應全球總部的企業承諾，臺灣AZ自2021年起將內部280輛業務人員用車更換成油電混和車(HEV)，預計將於2023年底全面轉換完成，未來也將朝全面轉換純電動車目標前進。今年7月，臺灣AZ將引入首批使用藥品電子仿單的藥品，取代紙本仿單，響應衛生福利部食品藥物管理署推動之電子結構化仿單取代紙本仿單試辦方案，也接軌國際無紙化趨勢。如上述，臺灣AZ由內而外多管齊下的減碳行動，從去年至今共計減少將近200噸碳排放，約等同大安森林公園的一年碳吸附量2，以實際行動幫助地球喘口氣。
Reference
1.https://public.wmo.int/en/media/press-release/global-temperatures-set-reach-new-records-next-five-years
2.https://udn.com/news/story/7323/7244649; https://e-info.org.tw/node/117518
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58506
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw