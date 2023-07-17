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睽違四年 ! Tesla Cybertruck 正式開始量產

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Tesla 日前透過社群媒體正式公布品牌首款純電皮卡 Cybertruck 終於在德州 Gigafactory 開始量產。Tesla Cybertruck 自從 2019 年發表以來，進行了多次修改和推遲延期，同時訂單也累積了超過 160 萬輛，可說是目前市場當中相當受矚目的車款之一。

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Tesla Cybertruck 睽違將近 4 年終於開始量產。
Cybertruck 最大的特色在於外觀採用稜角鋒利的科幻設計語彙，透過 Ultra-Hard 30X Cold-Rolled 高硬度 30X 冷壓不鏽鋼製作外難以刺穿的外殼，不僅可抵抗碰撞、刮傷，甚至可降低鏽蝕機率，至於玻璃為高強度多層聚合材質，可吸收並抵抗外力撞擊，車門把手與現行 Tesla 車款同為隱藏式設計，不過也率先導入數位後視鏡，使車外線條極度平整，頭尾燈皆採用 LED 光源，車身四周以防刮材質包覆，輪拱刻意加大，營造有如未來裝甲車的面貌。

車內部分也與外觀同樣採用稜角銳利的設計語彙，前後座各 3 人座的設計，可搭載 6 名成人，第二排座椅下方還提供額外的置物空間，中控台搭載全新設計介面的 17 吋觸控螢幕，最後座椅頭枕採用固定式設計，車定配有全景天窗，中控台相當平整，方向盤採用寬扁的雙幅式設計，更標配 Autopilot 自動駕駛輔助系統。

性能表現方面， 目前官方公布 Cybertruck 單馬達後輪驅動車型可於 6.5 秒內完成 0-60mph 加速，雙馬達四輪驅動車型則為 4.5 秒內，三馬達四輪驅動車型更進步至 2.9 秒內，單馬達車型最大續航力超過 402.3 公里，雙馬達車型超過 482.8 公里，三馬達車型則超過 804.7 公里，單馬達車型最大拖曳能力超過 3,402 公斤，雙馬達車型超過 4,535.9 公斤，三馬達車型則超過 6,350.3 公斤。

隨著 Tesla Cybertruck正式投入量廠，預期每年可以銷售 250,000 到  500,000 輛的銷售目標。

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