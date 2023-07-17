BC型肝炎病毒消除仍有癌化風險　慢性肝病照護策略一次看

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肝病對於新冠疫苗反應差 慢性肝病照護莫輕忽高醫肝膽胰內科主任黃釧峰教授以「新冠病毒感染與肝病之關聯性」為題演講，他指出，根據國外及高醫附院本身之研究顯示，重度慢性肝病、肝癌患者以及肝移植後病患對於疫苗的反應較差，因此建議至少接種3劑疫苗。新冠肺炎病毒感染在肝硬化患者，尤其是肝臟失代償情形下，病程相對較為嚴重。
另外，若慢性肝病的病因爲脂肪肝或酒精性肝炎，感染新冠肺炎病毒後，亦較可能演變為重症。此項研究報告對於慢性肝病照護提供重要提醒。
清除BC型肝炎病毒感染 肝癌風險仍存在高雄醫學大學余明隆講座教授演講「慢性肝炎與肝癌關聯性」。他表示，B型肝炎病毒和C型肝炎病毒感染可導致致命的肝癌。藉由持續抑制或消除病毒複製可以降低肝癌的發生率和肝臟相關死亡率。然而，即使在病毒抑制或清除後，肝癌的風險仍然存在，如已知先前存在的肝硬化、年齡和表觀遺傳變化等因素會增加罹患肝癌的風險。
韓國分享肝病處置 介入措施一次看來自南韓天主教大學現任韓國肝臟研究學會會長的Bae教授，針對韓國目前對於慢性肝炎及肝癌的處置現況進行演講。Bae教授指出，肝細胞癌是韓國第七大常見癌症，也是癌症相關死亡的第四大原因。慢性B型和C型肝炎是韓國慢性肝病的主要原因，約佔肝硬化和肝細胞癌的80-85%。
最近，根據更新的國際和國家指引，即使是代償性肝硬化患者也被納入國家保險給付，血清中可檢測到 B型肝炎病毒的肝硬化患者都需要進行抗病毒治療。如果肝切片與肝指數符合條件，非肝硬化患者也可以接受抗病毒藥物治療；2015 年開始保險給付C型肝炎直接作用抗病毒藥物 (DAA)，目前已有最新的全基因型治療藥物；2022 年 5 月起，可核准或保險給付最新免疫檢查點抑製劑，並更進一步給付合併藥物來治療未曾接受全身治療且無肝功能代償的不可切除的肝癌。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58494
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