醫推翻減重迷思！「10極端行為」大錯特錯致反效果

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結果：乾脆一天只吃一餐。
正解：就算吃健康的食物，蛋白質的攝取量還是不夠，人體很難一餐吸收超過50g的蛋白質，低蛋白質會造成體脂肪很難降。而且，人很容易覺得一天只吃一餐，就要吃些開心的，不太注意飲食內容，這樣不但容易養成暴飲暴食和厭食的循環，腸道菌也會被訓練成很會吸收熱量的胖菌。
吃了什麼東西，還是比吃不吃來的重要多了。他建議至少一天2餐，不僅能讓蛋白質有時間吸收，身體的壓力也會比較小。
2 . 聽說多運動有幫助
結果：每天狂運動，一週運動7天，變成「過度訓練症候群」，吃不夠加上運動過度，身體判斷環境嚴峻，會降低代謝，導致減脂困難。
正解：很愛運動至少做一休一， (除非你是訓練有素的運動員)，建議重訓與有氧的比例為 2 : 1，讓身體有機會休息 。時間不必過多，一週只需運動90分鐘即可。
3. 聽說運動不控制飲食不會瘦
結果：完全不運動（而且飲食也沒控制）。
正解：做運動身體的線條才會好看。只靠飲食的話是不可能有好看的曲線。
4. 聽說吃水果很健康
結果：只吃蘋果減肥。
正解：零蛋白質加上只攝取澱粉和果糖，會很快養成肌少肉肥的泡芙人的體型。
5 聽說吃太多水果會脂肪肝
結果：完全不敢吃水果。
正解：一天一個拳頭的水果，果糖量不多，水果的植化素，維他命和纖維質對身體還是有幫助的。
6. 聽說少吃會瘦
結果：乾脆斷食只喝水。
正解：BMI大於30的人全斷食只喝水可減去95%脂肪，但體脂肪不高的人，斷食會減去一半肌肉。
蕭捷健狠批那些認為身體燃燒肌肉不划算就覺得肌肉不會掉的想法其實是一廂情願；人類對於禁食的研究證明了身體只想讓我們活下去，斷食後會燃燒肌肉降低代謝、留住腰內肉的脂肪，才能讓不胖的人度過飢荒。
7. 聽說吃油脂不會胖
結果：堅果，控肉，奶油狂吃，全身都是脂肪。
正解：油脂的熱量還是非常驚人，精製澱粉加上油脂的組合更是破壞血管。除非自己煮，不然外食裹粉，滷味的肉都含有糖或精緻澱粉。建議大家盡量攝取富含omega-3的好油脂（深海魚和堅果），避免大豆油花生油等omega-6製品，讓omega 3和6 的比例相等於 1:4，才能抗發炎和氧化。
8. 聽說少吃澱粉可以減重
結果：看到澱粉就像看到鬼一樣。
正解：肌肉和肝臟可以儲存1000至2000卡澱粉，偶而吃到真的沒關係。
9. 聽說斷糖可以減重
結果：看到營養品包裝有1g糖就驚慌失措，但是吃到有30g糖的貝果卻覺得沒關係。
正解：2g糖也就8大卡，可以忽略不計。
10. 聽說吃代糖不好
結果：覺得吃到代糖對身體不好 ，但是吃有30g糖的肉桂捲卻認為沒關係。
正解：赤藻醣醇，羅漢果糖等代糖都不是實驗室合成的，對胰島素刺激很低，就算是人工合成阿斯巴甜，經過30幾年的研究也沒有發現會傷害人體（不過阿斯巴甜會刺激胰島素，但還是比精製糖好）。
蕭捷健也提到最近還看到有人說「跑步會導致肌少症」，所以不敢跑步、還有人覺得「跑步會讓腿變粗」，他反問各位，這兩個迷思不是互相矛盾嗎？
本文經 蕭捷健醫師 臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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