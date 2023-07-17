藍色小藥丸也解決不了問題？泌醫破解「勃起3迷思」：慢性病、心理因素等恐是元兇

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1️. 只要男性有性慾就能勃起
高銘鴻說明，「勃起」是一個涉及多個因素的複雜過程，雖然性慾是勃起的一個前提，但還涉及神經、血液、心理狀態等多重因子。例如，壓力、焦慮、疲勞、荷爾蒙失調等都可能導致勃起障礙。另外，一些慢性病如糖尿病、心臟病等也可能對勃起產生影響。因此，僅憑著性慾望並不能保證勃起。
2️. 勃起障礙只發生在長者身上
年齡不是唯一導致勃起問題的因素。雖然勃起功能通常會隨著年齡的增長而下降，但其他因素如壓力、心理疾病、營養不良、藥物副作用等也可能導致勃起障礙。研究表明，年輕人也可能出現勃起問題，並且這些問題可能對其自信心和關係產生負面影響。
3️. 藥物能解決所有勃起問題
儘管某些藥物如威爾鋼，可以幫助改善勃起功能，但並非所有勃起問題都可以透過藥物解決。勃起障礙的原因多種多樣，因此治療應該因人而異。高銘鴻建議男士在使用藥物之前先進行身體檢查，以確定勃起問題的具體原因。對於某些患者來說，可能需要綜合治療，包括心理輔導、生活方式改變、荷爾蒙療法等。
本文經 高銘鴻醫師 臉書粉專《泌尿科 高銘鴻醫師》授權報導
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