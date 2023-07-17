吃很多蔬果還是便秘？需分辨「實證」還是「虛證」便秘：中醫教你 8招通便

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他說明，便秘最常見的原因是「原發性」便秘，沒有明確病因也無明顯腹痛，通常沒有生命危險，多半是因飲食習慣或緊張的生活所引起，如膳食纖維及水分攝取不足、飲食不規律、工作壓力大等；另一個原因是「續發性」便秘，包括新陳代謝性疾病（甲狀腺低下、糖尿病等）、肌病變、神經性疾病、發炎性腸疾、腫瘤阻塞、焦慮、藥物副作用（如鴉片類止痛藥、抗憂鬱藥、含鋁胃藥）等。
陳盈光警告，便秘不處理可能會導致痔瘡、肛裂、胃潰瘍、煩躁、痤瘡、睡眠品質差、口臭、口乾舌燥、腹痛、頭痛、食慾不佳、失眠和疲勞。
8招預防便秘
1. 補充高纖食品：如蔬菜、五穀雜糧、富含種子的果實，如桑椹、無花果、枸杞子效果佳；木瓜、火龍果、海藻也很適合。
2. 多喝水：起床後小口分次慢慢喝一杯300至500毫升的溫開水，以促進腸胃蠕動。
3. 補充油脂：潤滑腸道讓大便容易排出；減肥的人要特別注意油脂攝取不足造成便秘，要適量攝取核桃、芝麻、杏仁。
4. 多運動：常坐著躺著不動會容易便秘，建議每天至少散步30分鐘。
5. 好的排便習慣：調整生活步調，讓自己有時間好好大便，最好的時間是早餐後去嘗試排便。不憋便、不要太用力也不要太久，小心腸道受傷、血壓飆升、虛脫，老人尤需注意。
6. 不要濫用瀉藥。
7. 少吃炸辣、菸酒；少吃生冷。
8. 保持精神愉快。
有吃蔬果為什麼還便秘？
中醫把便秘分成實證便秘和虛證便秘；虛證的人吃太多蔬果，更上不出來，很多老年人屬於這種；虛性便秘的人要吃少量生薑、肉桂、胡椒等具溫性食材才能排便；頑固性的便秘，用肚臍溫灸也非常合適。
便秘不一定要吃瀉藥
大病或手術後，進食甚少而不大便者，不必急以通便，只需扶養胃氣。如吃山藥糯米粥，胃氣恢復飲食漸增，大便自然會正常。
本文經 陳盈光中醫師 臉書粉專《中醫師 陳盈光》授權報導
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