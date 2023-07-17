只要「養好腸道」就不會復胖！超簡單5招執行「腸腦軸減重」、正念飲食

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近年來有許多研究表明，腸道與大腦之間存在著一條神秘的聯繫，稱之為「腸腦軸」。她說明，當腸道菌群失去平衡時，腸黏膜保護層薄弱，可能是導致慢性發炎、消化問題和免疫系統失調的主因，這些都與大腦疾病如焦慮、抑鬱和內分泌失調有關，尤其像女生常見的甲狀腺或荷爾蒙不平衡。此外，腸道菌叢群也連帶影響大腦中神經傳導物的合成和分泌，進而影響情緒、記憶、學習能力及睡眠。
除此之外，刺激腸道「不良」菌叢孳生的原因，還有頻繁使用促進排便的輕瀉劑、過度的高油高精緻糖攝取、持續過量的食品添加物（如防腐劑）、長期過度緊張的身心壓力，這些都會助長不良菌叢的生命力。
腦軸減重與正念飲食
腸腦軸減重說到底不過就是為了養一個好的「腸道」，讓多餘的廢物（糞便及尿液）穩定排出身體，自然而然的去蕪存菁：
· 均勻分配6大類食物：菜、肉、飯都很重要，並要多元選擇食物。
· 充足水份：確保每日純水量攝取相等於每公斤體重30至35cc。
· 運動活動量的提升：可適時調整強度，目的是抒壓和放鬆。
· 慢慢吃：品嚐、享受食物，將食物嚼碎好吸收。
· 好菌攝取：多食用活菌優格、味增、納豆、泡菜等發酵食物。
希望大家在執行的過程中，可以專注於自己感受、真正愛上自己的生活型態 。
本文經 營養師顏元瀅 臉書粉專《顏元瀅 營養師》授權報導
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