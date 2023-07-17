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只要「養好腸道」就不會復胖！超簡單5招執行「腸腦軸減重」、正念飲食

只要「養好腸道」就不會復胖！超簡單5招執行「腸腦軸減重」、正念飲食
只要「養好腸道」就不會復胖！超簡單5招執行「腸腦軸減重」、正念飲食

每日健康-每日都做得到的健康

不少人減脂忍耐的好辛苦，營養師指出，常見的減重方法會失敗，主要的原因是沒有維持良好的腸道平衡，原來人的意志力也會受到腸道健康狀況操控。營養師顏元瀅推薦使用「腸腦軸減重」與正念飲食，只需均勻分配6大類食物、確保補充足夠水份、提升運動活動量、進食時慢慢吃、平日注意攝取好菌，就能開心減重不復胖。

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顏元瀅在臉書粉專《顏元瀅 營養師》提到，不正確的減重方式例如強迫式節食或極端營養比例，容易遇到停滯期，無法長久維持而且越減越不開心，或是體重降低後卻很容易復胖，最主要的原因，是因為沒有「培養一個好的腸道平衡」，因此她推薦大家執行「腸腦軸減重」。

近年來有許多研究表明，腸道與大腦之間存在著一條神秘的聯繫，稱之為「腸腦軸」。她說明，當腸道菌群失去平衡時，腸黏膜保護層薄弱，可能是導致慢性發炎、消化問題和免疫系統失調的主因，這些都與大腦疾病如焦慮、抑鬱和內分泌失調有關，尤其像女生常見的甲狀腺或荷爾蒙不平衡。此外，腸道菌叢群也連帶影響大腦中神經傳導物的合成和分泌，進而影響情緒、記憶、學習能力及睡眠。

除此之外，刺激腸道「不良」菌叢孳生的原因，還有頻繁使用促進排便的輕瀉劑、過度的高油高精緻糖攝取、持續過量的食品添加物（如防腐劑）、長期過度緊張的身心壓力，這些都會助長不良菌叢的生命力。

營養師顏元瀅 授權提供
營養師顏元瀅 授權提供
腦軸減重與正念飲食

腸腦軸減重說到底不過就是為了養一個好的「腸道」，讓多餘的廢物（糞便及尿液）穩定排出身體，自然而然的去蕪存菁：

·        均勻分配6大類食物：菜、肉、飯都很重要，並要多元選擇食物。

·        充足水份：確保每日純水量攝取相等於每公斤體重30至35cc。

·        運動活動量的提升：可適時調整強度，目的是抒壓和放鬆。

·        慢慢吃：品嚐、享受食物，將食物嚼碎好吸收。

·        好菌攝取：多食用活菌優格、味增、納豆、泡菜等發酵食物。

希望大家在執行的過程中，可以專注於自己感受、真正愛上自己的生活型態 。

本文經 營養師顏元瀅 臉書粉專《顏元瀅 營養師》授權報導

 

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