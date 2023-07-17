「關係自毀者」不敢愛！5招破解愛情中的自毀行為

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 一些人在感情中，可能會有意無意地做出自毀行為。（示意圖／每日健康）
余佳容在臉書粉專《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》發文分享，若你遇見了一個新對象，雙方關係很好、化學反應絕佳、性生活美滿，彼此越來越愛對方，甚至考慮結婚，你卻突然不再回訊息、開始取消約會、避免討論事情，造成另一半因為你突如其來的行為而感到沮喪、失望和憤怒，最後走上分手一途，那麼你可能是因為害怕，所以處在隨時退出一段關係的狀態，長期下來會對自己造成困難。
余佳容提到，想要停止自毀關係，可以「改變依附關係類型」，心理學中的依附理論原本是用來解釋媽媽和嬰兒之間的關係，後來心理學家將之延伸到感情上的關係，理想的依附類型是安全型依附，對另一半情緒穩定且充滿信任感，一些人卻可能因為不同的童年經歷，成為焦慮型依附、逃避型依附 、混亂型依附 ，但這些不安全的依附關係類型是可以透過尋求專業的心理師幫助、面對恐懼、自我練習而改變的。
余佳容直言，沒有一段關係是完美的，如果總給自己和伴侶設下失敗的理由，那結局肯定會令人失望，首先你要「承擔責任和承認問題」，唯有承認自己正在做自毀關係的行為、承擔自己破壞關係的責任，才能解決根本問題。另外，或許某些話、一個行動或某個地方觸發了自己對親密關係的恐懼，因此「了解觸發原因」，能有效幫助避開和克服自我毀滅的行為。
余佳容提醒，過去的經歷可能成為關係自毀者的主要問題，「學會放手」、了解「那時候是那時候，現在是現在」，可以幫助你做出基於「現在」而做出的行為和決定，而非基於「過去」所發生的事所做出的反應，同時也要「打開心胸」，勇敢表達情緒、恐懼和需求，才能幫助自己發現問題，也讓別人更好地去理解你。
余佳容強調，尋求專業治療是擺脫自毀關係的第一步，只要對自己誠實、好好審視自己的行為模式，並在專業諮商師的幫助下，識別自己的行為、挖掘問題的根源、找到更健康的新模式，就能打破那些根深蒂固的自我毀滅模式，避免做出傷害他人的行為。
本文經台北市童伴心理治療所心理師余佳容臉書粉專《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》授權報導
延伸閱讀
腳腫就是腎臟不好？2方法最先判斷：單腳還是雙腳腫原因大不同
香菜、羊肉味道好重！營養師教你4妙招「降低食物怪味」不再挑食