小孩腿型不正常先別慌！ 骨科醫揭發育3階段　「這年齡」定型

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▲ 小孩的腿型在成長過程中，會經歷「O型、大X型、微X型」3個階段。（示意圖／Shutterstock）
嚴可倫在臉書粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外》發文指出，每個人的腿型在成長過程中，都會經歷3個階段，小孩在媽媽子宮裡時，會為了節省空間而把腿曲成O狀，是個聰明之舉，所以一般上新生兒會有「O型腿」。
嚴可倫提到，出生之後，小孩的腿會逐漸變成「大X型」，特別是在小孩2至3歲時，X型腿最為明顯，導致小孩跑步時很容易不小心把膝蓋碰撞在一起而摔倒，所以不少小孩在這個階段，會為了保持平衡，直接常把腳板往內轉，給人一種內八字走路的感覺，但隨著小孩長大，腿型會慢慢變直，大約在8、9歲時，就會定型成「微X型」。
嚴可倫強調，每個人都有自己獨特的成長過程，有時候身體會經歷一些奇妙的變化，家長看到小孩的腿變成X型時，先不要擔心，這只是成長的一部分，之後小孩的腿會漸漸變得更強壯、健康，但若家中小孩有變形的狀況與發育階段不符合、變型太嚴重、左右不對稱及伴隨其他問題的情況發生，如容易跌到、疼痛及嚴重扁平足等，則建議就醫檢查。
本文經台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫臉書粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外》授權報導
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