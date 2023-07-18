叫陣 1A2B 德國三雄 Genesis G90 前進歐洲市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Genesis 宣布旗下旗艦房車 G90 正式進軍歐洲市場。根據官方指出，歐規 Genesis G90 雖然外觀上看與韓規車型相同，不過內部則經過原廠工程師重新調校。Genesis Motor Europe 總經理 Lawrence Hamilton 表示，他們投入了大量資金來開發和微調 G90 的乘坐、動力的體驗，以滿足歐洲人的喜好。
歐規 Genesis G90 將提供四人或者五人座短軸車型以及四人座長軸車型，前者車長為 5,275mm，後者軸距增加 190mm 達到 5,465mm，並配有 Captain 座椅及加熱、通風和按摩功能，同時還有可伸縮腳踏板設計。而作為旗艦房車，其他配備像是電子懸吊、全景天窗、電動吸門、三區恆溫空調、12.3 吋數位儀錶板以及 12.3 吋多媒體觸控螢幕、Bang & Olufsen 音響系統、無線設備充電等都沒有缺席。
動力表現上，配合歐盟排放政策及母集團的策略，歐規 Genesis G90 預期將搭載 3.5 升渦輪 V6 引擎搭配 48V 輕油電技術，可發揮出 415 PS 和 549 Nm 的輸出表現，並搭載後輪轉向系統及多腔室氣壓懸吊系統。
歐規 Genesis G90 初期將鎖定德國和瑞士的買家，而有興趣的消費者亦可以透過當地網站註冊。而原廠未來也將公布更多細節和定價，目前在歐洲的競爭對手主要鎖定 Mercedes-Benz S-Class、BMW 7 系列和 Audi A8。至於國內市場南陽實業 2016 年曾表態預計引進該車型，但礙於市場的接受度至今遲遲未有新車報到。