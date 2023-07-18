Subaru 預告更專注、犀利的 BRZ 要來了 !

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American Subaru 預告將在 7/23 帶來 BRZ 全新車型。有關於BRZ及其孿生車型 GR86的傳聞不斷，從去年開始便有外媒一直在報導稱 Toyota 正在測試GR Corolla 搭載的 1.6 升渦輪增壓動力的車型，其最大馬力可達到 300 匹以上。目前 BRZ 在日本原廠提供了各項加入 STI 性能子品牌的選配套件，其中包括高性能套餐，能夠提供最大達 232 匹馬力的性能輸出，比起現行美規的 205 匹馬力還要出色，因此對於美國消費者來說，American Subaru 即將推出的新車型想必值得期待。
Subaru 於 2011 年日內瓦車展上推出 BOXER Sports Car Architecture，藉由展出車架輪廓的方式向世人昭告新開發的後驅跑車，並在同年的法蘭克福車展中宣佈車名為 BRZ，代表的是 Boxer Engine (水平對臥引擎)、Rear Wheel Drive (後輪驅動) 和 Zenith (頂點)，最終於同年的東京車展推出與 Toyota 共同開發的量產版，2012 年在日本市場正式發售。
經過 8 年的時間，Subaru 於 2020 年 11 月推出第二代大改款車型，國內 Subaru 總代理台灣意美汽車選在 2022 / 3/3 導入國內上市，引進編成與建議售價分別是 2.4 MT (新台幣 162.8 萬元起) 2.4 AT EyeSight (新台幣 166.8 萬元起) 共 2 款。
至於這次即將在北美市場推出的新車型更多消息，本站將持續追蹤並帶來第一手消息。