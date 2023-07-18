挾文法商優勢！政大將成立資安科技研究中心、聚焦金融科技安全

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左瑞麟說，大眾對於政大的印象就是文法商頗負盛名，但資訊、科技方面比較弱，事實上，在資訊學院、資安碩士學位學程，以及AI跨域中心相繼成立後，政大在資安跨領域研究上，已具備充足的學術底韻與研究能量，因此他才會去申請國科會計畫。再者，長遠來看，金融領域將大量導入新科技，在量子電腦發展後會變得更不安全，運用AI技術蒐集大量客戶資料進行運用分析，也會有客戶個資外洩的隱憂，皆顯示金融領域對於資安的需求會越來越高。
左瑞麟表示，即便相較國科會資通安全中心其他成員，如中央研究院、國立台灣大學、國立陽明交通大學等7個單位，政大並非全國資安領域最強，若以單一領域來看，政大在量子通訊、衛星、AI資安零信任等，都不是最強，但運用該校文法商強項，把所有領域結合起來，應用在金融科技安全，發展具專長的關鍵研究議題，就能與其他學校作出研究方向區隔，成為政大最大優勢，也期盼政大可以成為金融科技安全的龍頭。
左瑞麟說明未來中心將朝AI資安、零信任架構以及後量子密碼三大研究方向，以「金融科技安全」作為發展主軸，期待結合資訊學院、商學院以及法學院等學術研究能量與資源，發展具有政大特色的資安科技研究中心，藉以提高台灣相關產業的資安科技前瞻研究聲量。
左瑞麟提及，目前他與資科系助理教授曾一凡致力於後量子密碼研究，資管系則有多位教師專注於區塊鏈、AI資安以及零信任的研究。結合政大跨院資安師資，同時邀請國立陽明交通大學、國立師範大學、國防大學以及中原大學等資安領域學者組成跨校團隊，搭建國際資安科研合作平台。
為了因應整合型計劃要求，政大將於1年內成立校級資安科技研究中心，目前雖處於籌備階段，但左瑞麟期望未來除了跟相關學院之外，也能跟該校的金融科技研究中心、人工智慧跨域研究中心以及資訊安全學位碩士學程等單位合作，整合校內豐沛的學術資源，達成以「金融科技安全」為主軸的跨領域多元合作。
左瑞麟更提及，「金融科技的資安，不僅侷限於金融與科技，其實與法律也有關係。」因此未來資安研究中心也期待與法學院相關教師共同合作，除了校內的合作外，未來資安科技中心也會重視校外及國際間的資安研究合作，以共同舉辦研習、工作坊及論壇等方式，增進國內外的學術交流，推動具國際視野的前瞻資安議題，提升國際競爭力與能見度。