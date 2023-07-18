預計年底前發表 Mazda CX-60 國內捕獲 !

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以全新 Large Architecture 平台打造的 Mazda CX-60 現身國內街道。Mazda CX-60 是以品牌全新 Large Architecture 平台打造而成，採用縱置引擎搭配後輪驅動設定，原廠旨在希望可以讓更多消費者能體驗到以往僅能在豪華品牌才能享受到的後驅駕馭快感。外型上，CX-60 具備 Kodo-Soul 家族化設計風格，水箱罩外緣與頭燈內部的 LED 導光條融為一體，修長的車身圓滑飽滿，而長車頭的設計明顯是為了容納六缸動力。來到車尾，狹長的 LED 尾燈內部取消 Mazda 慣用的環狀導光設計，車尾下方則採用四出尾飾管點綴，兼具質感的同時提供跑格氛圍。
此次捕捉的到測試車在細節上仍以貼紙掩飾其車型規格，但 CX-60 在海外市場提供三種動力，包含 3.3 升渦輪汽油、柴油直六動力，以及 2.5 升 PHEV ，其中 PHEV 插電式混合動力以 2.5 升 SkyActiv-G 直列四缸引擎搭配馬達、17.8 kWh 鋰離子電池組成，引擎輸出值為 189hp / 6,000rpm、261Nm、馬達輸出值為 134hp / 250Nm，搭配 8 速自排變速箱其縱效輸出可達到 323hp / 500Nm 之譜，0-100km/h 加速僅需 5.8 秒，堪稱是目前品牌市售車款馬力最強大的車種。
全新 Large Architecture 系列目前已有 CX-60、CX-90 等車款問世，未來 Mazda 還將進一步開發新車種來擴大 SUV 產品陣線，也期待 Mazda 帶來更多元、堅強的產品陣容供消費者選擇。