Mercedes-Benz GLE / GLE Coupé 發表上市，建議售價 337 萬起！

【試駕】德系掀背除了Golf你還有Opel Astra可選

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

說到德系掀背車多數人第一想到的會是Golf，但現在你有了新的選擇，同樣來自德國，也是許多車迷的老朋友Opel Astra回來了，Astra除了外型搶眼有型外，配備也是高水準演出，動態操控更是樂趣滿點。

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想要從對手手中搶票當然自身一定要有吸引力才行，承襲品牌家族風貌，Astra也採用Bold&Pure設計語彙和Vizor閃電風鏡造型，而俐落且有層次的折線搭配GS個性黑運動風格套件與17吋燻黑輪圈，刻畫出跑格兼具時尚的樣貌。

Bold&Pure設計語彙和Vizor閃電風鏡，光看外型Astra就已讓人心動。
Bold&Pure設計語彙和Vizor閃電風鏡，光看外型Astra就已讓人心動。
Astra GS車型配置17吋燻黑輪圈。
Astra GS車型配置17吋燻黑輪圈。
Astra俐落的線條刻劃出鮮明層次輪廓。
Astra俐落的線條刻劃出鮮明層次輪廓。
因GS個性黑套件因銘牌也採黑化處理。
因GS個性黑套件因銘牌也採黑化處理。
坐進車內才真正讓人驚豔，有別於德系樸素的鋪陳，Astra在進入Stellantis集團耳濡目染下也學到了Peugeot的設計功力，除運用軟質飾板外，於儀表平台及門板等處更使用皮革、類碳纖維等異材質以幾何線條組合搭配，規劃出設計兼具質感的氛圍。

Astra座艙簡約中帶有鮮明的設計感。
Astra座艙簡約中帶有鮮明的設計感。
幾何線條、多種材質拼營造出如法系般美學氛圍。
幾何線條、多種材質拼營造出如法系般美學氛圍。
除了座艙格局設計，Astra也展現貼心一面，其配置的雙10吋數位儀表與中控螢幕採駕駛導向規劃，中文化界面與螢幕觸控流暢度也有利於駕駛操作辨識。另外直覺的介面、無線Apple CarPlay/Android Auto、儀表/中控自訂功能、空氣淨化、座椅加熱等帶來客製與便利性，而駕駛座的AGR德國脊背健康協會認證座椅，與ACC全速域主動式固定車距定速巡航、LPA車道置中輔助、BSA盲點偵測警示、AEB緊急自動煞停輔助、RCTA後方車流警示、LCA智慧變換車道輔助等都協助在移動過程中給予舒適及安全體驗。

數位儀表與中控螢幕皆為10吋。
數位儀表與中控螢幕皆為10吋。
具有中文化界面與無線Apple CarPlay/Android Auto。
具有中文化界面與無線Apple CarPlay/Android Auto。
中控與儀表皆能自訂常用功能，操作與邏輯就如手機般直覺。
中控與儀表皆能自訂常用功能，操作與邏輯就如手機般直覺。
空調按鍵並未整合至螢幕，而是獨立規劃並採實體按鍵。
空調按鍵並未整合至螢幕，而是獨立規劃並採實體按鍵。
全車系標配Level 2半自動駕駛及BSA盲點偵測警示、AEB緊急自動煞停輔助、RCTA後方車流警示。
全車系標配Level 2半自動駕駛及BSA盲點偵測警示、AEB緊急自動煞停輔助、RCTA後方車流警示。
GS車型以上配備環景影像輔助。
GS車型以上配備環景影像輔助。
駕駛座為AGR德國脊背健康協會認證座椅，雙前座亦有加熱功能。
駕駛座為AGR德國脊背健康協會認證座椅，雙前座亦有加熱功能。
後座表現中規中矩。
後座表現中規中矩。
正常與倒放後擁有422～1,339公升容積。
正常與倒放後擁有422～1,339公升容積。
你可能會覺得Astra搭載的1.2升PureTech三缸渦輪引擎不夠力，但真是如此嗎？既然廣泛運用至集團車款，且連續四年獲得國際引擎大獎，想必有其過人之處。首先就三缸引擎來看這具1.2升PureTech擁有相當精緻的運轉品質，再來130hp/23.5kgm輸出雖非性能設定，但立即釋出的動能使其靜止起步有著俐落輕盈的反應，即便延續至高速域也表現稱職，用於一般日常通勤並不會感到任何不足，唯一小小美中不足就是高速再加速因先天條件不如大排量來得飽滿，不過看到17.1km/L油耗也就不在意了。

別認為1.2升PureTech三缸渦輪引擎不夠力，實際靜止起步至高速都有輕快反應。
別認為1.2升PureTech三缸渦輪引擎不夠力，實際靜止起步至高速都有輕快反應。
給你130hp/23.5kgm輸出同時還有17.1km/L油耗。
給你130hp/23.5kgm輸出同時還有17.1km/L油耗。
八速手自排撥桿式排檔符合車室科技氛圍。
八速手自排撥桿式排檔符合車室科技氛圍。
略帶柔韌特性在日常用車給予舒適的乘坐感受。
略帶柔韌特性在日常用車給予舒適的乘坐感受。
相較於Grandland少了硬派較多柔韌個性的動態表現，Astra則反而是有著更多德系韻味的硬朗個性，但與對手相比還是多了點柔韌，不過此設定並不影響動態表現。在彎中可感受到些許重心轉移所帶來的側傾，同時依舊保有優異的循跡反應，俐落的指向性更能精準的朝預定路線前進，而微微帶滑的車尾調性更增添了操駕樂趣，與此同時所配置的懸吊亦能將震動轉換成和緩回饋，使其日常用車也享有舒適的乘坐感受。

Astra底盤採德系硬派融入法系柔組合設定，在彎中擁有犀利帶滑順個性。
Astra底盤採德系硬派融入法系柔組合設定，在彎中擁有犀利帶滑順個性。
Astra彎中調性會讓人想要一直在山路不斷來回。
Astra彎中調性會讓人想要一直在山路不斷來回。
或許隨著年紀改變現在對於直來直往硬派風格已不太熱愛，剛中帶柔的個性相對更討我歡喜，重點也完全沒有犧牲一絲樂趣，同時搭載的1.2升引擎在兼顧數據規格之餘也給予優異油耗和節省稅金。除此之外Astra還帶有設計品味的座艙及亮眼的外型，而時下主流的安全科技與便利配備也一向不缺，試問還有什麼理由不買單？

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