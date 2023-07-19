【試駕】德系掀背除了Golf你還有Opel Astra可選

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想要從對手手中搶票當然自身一定要有吸引力才行，承襲品牌家族風貌，Astra也採用Bold&Pure設計語彙和Vizor閃電風鏡造型，而俐落且有層次的折線搭配GS個性黑運動風格套件與17吋燻黑輪圈，刻畫出跑格兼具時尚的樣貌。
坐進車內才真正讓人驚豔，有別於德系樸素的鋪陳，Astra在進入Stellantis集團耳濡目染下也學到了Peugeot的設計功力，除運用軟質飾板外，於儀表平台及門板等處更使用皮革、類碳纖維等異材質以幾何線條組合搭配，規劃出設計兼具質感的氛圍。
除了座艙格局設計，Astra也展現貼心一面，其配置的雙10吋數位儀表與中控螢幕採駕駛導向規劃，中文化界面與螢幕觸控流暢度也有利於駕駛操作辨識。另外直覺的介面、無線Apple CarPlay/Android Auto、儀表/中控自訂功能、空氣淨化、座椅加熱等帶來客製與便利性，而駕駛座的AGR德國脊背健康協會認證座椅，與ACC全速域主動式固定車距定速巡航、LPA車道置中輔助、BSA盲點偵測警示、AEB緊急自動煞停輔助、RCTA後方車流警示、LCA智慧變換車道輔助等都協助在移動過程中給予舒適及安全體驗。
你可能會覺得Astra搭載的1.2升PureTech三缸渦輪引擎不夠力，但真是如此嗎？既然廣泛運用至集團車款，且連續四年獲得國際引擎大獎，想必有其過人之處。首先就三缸引擎來看這具1.2升PureTech擁有相當精緻的運轉品質，再來130hp/23.5kgm輸出雖非性能設定，但立即釋出的動能使其靜止起步有著俐落輕盈的反應，即便延續至高速域也表現稱職，用於一般日常通勤並不會感到任何不足，唯一小小美中不足就是高速再加速因先天條件不如大排量來得飽滿，不過看到17.1km/L油耗也就不在意了。
相較於Grandland少了硬派較多柔韌個性的動態表現，Astra則反而是有著更多德系韻味的硬朗個性，但與對手相比還是多了點柔韌，不過此設定並不影響動態表現。在彎中可感受到些許重心轉移所帶來的側傾，同時依舊保有優異的循跡反應，俐落的指向性更能精準的朝預定路線前進，而微微帶滑的車尾調性更增添了操駕樂趣，與此同時所配置的懸吊亦能將震動轉換成和緩回饋，使其日常用車也享有舒適的乘坐感受。
或許隨著年紀改變現在對於直來直往硬派風格已不太熱愛，剛中帶柔的個性相對更討我歡喜，重點也完全沒有犧牲一絲樂趣，同時搭載的1.2升引擎在兼顧數據規格之餘也給予優異油耗和節省稅金。除此之外Astra還帶有設計品味的座艙及亮眼的外型，而時下主流的安全科技與便利配備也一向不缺，試問還有什麼理由不買單？