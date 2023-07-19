僅搭載 2.0 升渦輪動力 ! Mercedes-AMG GLC 43 & GLC 63 S E Perform

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全新第二代 GLC 43 及GLC 63 S E Performance 正式亮相。動力表現上，GLC 43 4MATIC 採用 2.0 升渦輪引擎搭配 48V 電動馬達系統，引擎輸出達 421 匹最大馬力、最大扭力 500牛頓米，電動馬達則可額外提供 14 匹馬力的輔助動力，並搭配 9 速自動變速箱及全時四驅、後輪轉向（2.5°）、主動式阻尼懸吊系統。GLC 43 共計有 5 種駕駛模式，正常狀態下前後軸動力分配比例為 31：69，不同模式下則可從前後 50:50 到 0:100 之間切換。
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC頂級的 GLC 63 S E Performance 其 2.0 升渦輪引擎最大馬力提升至 476 匹，最大扭力則有 545 牛頓米的表現，堪稱是市售最強悍的四缸引擎之一，而後軸上的電動馬達則有 204 匹最大馬力（僅能持續10秒，正常狀態下功率為 109 匹），可發揮出 680 匹最大綜效輸出，綜效扭力則達到 1020 牛頓米之譜，電池容量為 6.1kWh，配備源自 F1 的 400V 技術，可提供約 12 公里的純電續航。另外，GLC 63 S E Performance 則有多達 8 種駕駛模式，並標配主動側傾穩定系統。
Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance外型上，Mercedes-AMG GLC 車頭水箱護罩改採用 AMG 專屬的直瀑式設計，並且搭載 AMG 專屬的空力套件，而原廠還提供了 AMG Night Package 選配套件，針對進氣孔、後視鏡外蓋、窗框等處進行黑化處理，或者換上黑色徽飾來鋪陳。另外一款 AMG Carbon Package 則將升級為碳纖維材質，進一步提升性能韻味。
底盤部分，GLC 43 標準搭載 20 吋輪圈，內部額採用四活塞固定卡鉗搭配 373mm 剎車碟盤，尾部採用雙邊單出圓形尾段。而GLC 63 S E Performance 則換上 21 吋輪圈，內部則升級為前六活塞固定卡鉗搭配 391mm 碟盤，排氣尾管則改採用雙邊四出梯形造型。
車內方面則是標準採用 MB-tex 材質座椅與碳纖維飾條鋪陳，或者可進一步選配含有 AMG 壓花的 Nappa 皮革及高性能跑車座椅。Mercedes-AMG GLC 預計將於明年初開始供應 GLC 43 車型，而 GLC 63 S E Performance 則將在 2025 年才會開始販售。