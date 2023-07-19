增添配備、懸吊重新調校 2024 Mazda CX-50 登場

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2024 年式 Mazda CX-50 登場。2024 CX-50 全車系均配備雙區恆溫空調系統、皮革包覆方向盤和變速頭、LED 車內照明燈以及無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 功能的 10.25 吋中央顯示螢幕等。另外原廠也提供 Preferred Package 套件供選擇，包含了加熱除霧後視鏡和及擋風玻璃、電動尾門以及 8 向電動調整駕駛座椅。
另外 Mazda 原廠指出 2024 CX-50 的懸吊系統經過原廠工程師重新調校，換上全新的避震器總承，能夠提供更舒適的乘坐體驗，同時電動轉向方向盤也經過升級，可帶來更優異的操控表現。2024 CX-50 預計將在今年 11 月開始生產供應。
動力部分保持不變，依舊提供 Skyactiv-G 2.5 自然進氣引擎及 Skyactiv-G 2.5 Turbo 引擎，搭配 6 速手自排變速箱與 i-Activ 四輪驅動系統，可分別輸出 187hp、186lb-ft 及 256hp、320lb-ft 的性能表現。
Mazda CX-50 車系首度於 2021 年洛杉磯車展亮相，最大的特色除了保有 Mazda 優異的駕駛動態和美觀設計之外，整體外觀的定位也擺脫以往都會的形象，換上更為粗曠的外型風格，且具備 i-Activ 全輪驅動 (AWD) 系統和 Mi-Drive 駕駛模式，使車主能夠更深入探索戶外。CX-50 車系除了供應北美市場之外，亦於今年在中國大陸導入國產化。