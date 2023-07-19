三種車型編成　全新第六代 Honda CR-V 預賞實拍

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台灣本田董事長高岡篤史。大改款 Honda CR-V 外觀採動感大氣以及 MM 思想 (Man Maximum Machine Minimum) 設計語彙，整體尺碼較過往再進一步放大，長 4,690mm、寬1,865mm、寬 1,680m，軸距為 2,700mm。同時車頭換上更加銳利的 LED 頭燈組，並且進一步增大水箱罩面積與氣壩設計，保桿兩側選用 L 形線條點綴，車尾有雙色後擾流尾翼及高辨識度 LED 尾燈，整體設計風格與現行新款的 HR-V 相當類似。高階 Prestige 車型更搭載全景式電動天窗、髮絲紋鋁合金車頂行李架、雙出排氣尾管、Sport 仕樣水箱護罩及保桿飾板。
進到車內，新一代 CR-V 中控台採用了與現行 Civic、HR-V 相似的中控台造型，以簡約的水平線條鋪陳，中央採用蜂巢狀造型空調出風口，空調介面同樣保留三顆實體旋鈕，下方則提供 USB 插槽與置物槽、無線充電板等機能，而排檔座也依然保留懸浮的設計。官方也指出車內也運用觸感更高級的材質來鋪陳，座椅椅背更擁有 16 段並較前代增加 10.5 度調整角度，另搭配可前後移動 190mm 滑軌，讓行李廂空間放大，可放置 4 個 25 吋旅行箱或 4 個高爾夫球袋。依等級不同另搭載 10.2 吋道路環境虛擬實境顯示彩色液晶儀錶、9 吋音響主機、NAVI 衛星導航、無線 Apple CarPlay、Android Auto、15W 無線充電座、Bose 高級音響系統附 12 支揚聲器 (含重低音) 等科技配備。
安全科技方面，搭載全新進化的 Honda SENSING，包含全速域 ACC 主動式車距調節定速巡航系統附 LSF 低速自動跟車功能、CMBS 碰撞緩解煞車系統 (附 FCW 前方碰撞警示)、LKAS 車道維持輔助系統、RDM 道路偏移抑制系統、LDW 車道偏移警示系統。被動安全部分，搭載 10 具 SRS 輔助氣囊、全車五席 3 點式 ELR 安全帶、SBR 全員安全帶未繫提醒系統、ISOFIX / i-Size 兒童安全座椅固定裝置等。另依等級不同，搭載 MVCS 環景影像輔助系統、PSS 停車偵測雷達、高畫質車攝影機 (附視角切換)、智慧清潔前擋雨刷等。
動力佈局上，全新 Honda CR-V 搭載 1.5 升 VTEC 缸內直噴渦輪增壓直列四缸引擎，配合上 CVT 無段變速系統，最大馬力為 193PS@6,000rpm、最大扭力 為 240Nm@1,800-5,000rpm，實現 15.0km/L (VTi-S / S)、14.7 (Prestige) 平均油耗表現。車身採用 ACE 鋼骨結構並搭載 ARD 震幅反應避震器，同時擁有 ANC 主動式噪音抑制系統，提供更出色的行車質感。
Honda CR-V 自導入臺灣市場以來，已累積 27 萬車主的銷售口碑與肯定，而全新第六代 Honda CR-V 以動感大器外型、優雅質感座艙、跨級距車室空間及進化的 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統等重點革新重新登入臺灣國產 SUV 市場，相信在如期上市後能再度引發熱烈討論，與 MG HS、Ford Kuga、Hyundai Tucson L 之間的競爭與摩擦將會相當激烈。