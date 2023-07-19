實踐永續展望　Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇

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右起台灣奧迪銷售處長孫敏郎先生、Noodoe董事長王景弘先生、微電能源董事長王愍迪先生本次論壇共分為「產業三方齊聚：擘劃永續未來」、「電動化潮流：智慧科技優化車主充電體驗」、「循環新秩序：運用能源、資源循環實踐永續環境」、「邁向永續未來：共同塑造美好世界的願景與展望」等四大議題。
台灣奧迪自 2020 年引進純電車系以來，持續與充電商夥伴 Noodoe 合作，從智慧家用充電一站式服務、串連環島充電網。在快速充電服務面向，Audi 是在台灣首家且唯一開放所有 Audi 極速充電站給同規格 CCS1 電動車車主共享充電資源的汽車品牌，並與充電夥伴 Noodoe & EVOASIS 提供「充電漫遊」跨平台共享服務，可暢行三方充電站進行充電，提升充電便利性。台灣奧迪銷售處長孫敏郎提到：「從全球品牌發展策略到國內市場電動車推廣，Audi 以共好精神出發，持續優化產品、充電網絡、數位應用各面向的服務體驗，也能榮幸能與擁有同樣永續願景的產業夥伴合作，為創造電動車友善環境的目標努力」。Noodoe 董事長王景弘表示 : 「Noodoe 一直以來都非常專注於使用者體驗，不論是在家充電、在都市充電，或是整個環島充電網的充電體驗，都需要透過智慧的能源管理來達到最好的充電流程與效率。Noodoe 針對各種目的地場域也提供便利的Noodoe EV OS 智慧雲端充電管理平台，實現能源的平衡調配、負載管理和需求響應，將電動車納入整體交通和能源系統的規劃中，透過精確的能源監控和調整，提高能源使用效率，降低對傳統能源的依賴，進而推動可持續的未來移動和能源發展。」
為提供消費大眾能於國內駕駛到多元的純電車款，本月四環品牌推出全新純電 Audi Q8 e-tron 車系 ，可於車款看到許多永續的身影，如電池本身使用綠能生產而成、電池回收設有標準檢測流程，給予電池二次運用的機會等；此外，Audi e-tron GT 鋁圈採用減碳方式製成，針對車室也提供友善環境的「新未來零皮革套件」，運用人造皮革與 Dinamica 超細纖維材質妝點車室設計，且可額外搭配由 PET 保特瓶、超細纖維與再生尼龍纖維等材質再造而成的環保不織布座椅，透過材料循環再利用，將二次原料重新加工再生，透過 Alumium Closed Loop 鋁循環、Glass-recycling pilot project 等方式，藉由各階段流程相輔運用，進而達到永續循環。
Audi House of Progress Taipei 品牌概念店共分為四大主題：
Sustainability 永續 – Audi從產品純電發展、碳中和製程至環境保護，致力打造永續移動生態圈，本次永續展區驚喜亮點，即為全台首次面市的全新純電休旅- Audi Q8 Sportback e-tron。Audi Q8 Sportback e-tron採碳中和生產製程，更搭載全新品牌識別設計與進化電能科技，讓賓客可透過其了解四環純電新進程，同時藉由現場永續深入介紹影片，一探Audi 如何於每個環節實踐永續移動。
Performance 動能 – 源自信念從quattro 四輪驅動到e-quattro純電未來，逾40年的研發歷程，Audi動能科技引領品牌從賽事征戰至道路旅程，於每個時代寫下進化歷程。本次Audi House of Progress Taipei當中除能欣賞品牌純電性能旗艦Audi RS e-tron GT ，動能展區所設置的互動平台由B&O音效與3D影像交織展演，讓觀者彷彿身歷其境，感受Audi性能代表作的魅力；現場更提供四環特色車款試駕體驗，歡迎車迷朋友於活動官方網站預約。
Digitalization科技 - 從產品科技到日常使用，打造無縫接軌的數位體驗是Audi 的重點核心之一。走進Audi House of Progress Taipei，參觀賓客可從科技展區的發展進程一窺移動未來，現場亦設有Virtual Reality虛擬互動體驗及專人導覽，進一步了解Audi數位科技的今日發展與明日藍圖。
Design美學 - 設計美學是汽車產業發展的縮影寫照，邁向純電時代，汽車設計也邁向新的紀元。首次來台展演的Audi urbansphere concept概念車，由內而外顛覆過往的設計思維，從移動體驗車艙、尖端數位燈光發展至永續質材選用，具體詮釋Audi 對未來豪華移動的設計樣貌及發展願景。
繼米蘭、新加坡、東京等各大城市後，台灣奧迪與世界同步於今年 7 月帶來 Audi House of Progress Taipei 品牌概念店，以「永續、動能、科技與美學」四大品牌價值貫穿空間設計與顧客體驗，帶領觀者隨同感受「Progress you can feel」未來豪華移動的進化旅程。Audi House of Progress Taipei 品牌概念店的宗旨在於創造消費者與品牌之間的實際接觸，透過空間展示和互動體驗讓Audi 品牌精神與價值更加觸手可及、以人為本，打造最完整的品牌體驗。