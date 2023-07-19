預計年底前發表 Mazda CX-60 國內捕獲 !

實踐永續展望　Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣奧迪今日 (7/19) 選於臺北市信義區克緹國際大樓舉辦「Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇」，現場邀請台灣奧迪銷售處長孫敏郎、Noodoe 董事長王景弘，及微電能源董事長王愍迪三位來自汽車、充電網絡與綠色能源領域的與談人以專業洞察，讓社會大眾能夠進一步了解品牌對於電動車的永續展望及策略。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
右起台灣奧迪銷售處長孫敏郎先生、Noodoe董事長王景弘先生、微電能源董事長王愍迪先生
本次論壇共分為「產業三方齊聚：擘劃永續未來」、「電動化潮流：智慧科技優化車主充電體驗」、「循環新秩序：運用能源、資源循環實踐永續環境」、「邁向永續未來：共同塑造美好世界的願景與展望」等四大議題。

Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
台灣奧迪自 2020 年引進純電車系以來，持續與充電商夥伴 Noodoe 合作，從智慧家用充電一站式服務、串連環島充電網。在快速充電服務面向，Audi 是在台灣首家且唯一開放所有 Audi 極速充電站給同規格 CCS1 電動車車主共享充電資源的汽車品牌，並與充電夥伴 Noodoe & EVOASIS 提供「充電漫遊」跨平台共享服務，可暢行三方充電站進行充電，提升充電便利性。台灣奧迪銷售處長孫敏郎提到：「從全球品牌發展策略到國內市場電動車推廣，Audi 以共好精神出發，持續優化產品、充電網絡、數位應用各面向的服務體驗，也能榮幸能與擁有同樣永續願景的產業夥伴合作，為創造電動車友善環境的目標努力」。Noodoe 董事長王景弘表示 : 「Noodoe 一直以來都非常專注於使用者體驗，不論是在家充電、在都市充電，或是整個環島充電網的充電體驗，都需要透過智慧的能源管理來達到最好的充電流程與效率。Noodoe 針對各種目的地場域也提供便利的Noodoe EV OS 智慧雲端充電管理平台，實現能源的平衡調配、負載管理和需求響應，將電動車納入整體交通和能源系統的規劃中，透過精確的能源監控和調整，提高能源使用效率，降低對傳統能源的依賴，進而推動可持續的未來移動和能源發展。」

Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
為提供消費大眾能於國內駕駛到多元的純電車款，本月四環品牌推出全新純電 Audi Q8 e-tron 車系 ，可於車款看到許多永續的身影，如電池本身使用綠能生產而成、電池回收設有標準檢測流程，給予電池二次運用的機會等；此外，Audi e-tron GT 鋁圈採用減碳方式製成，針對車室也提供友善環境的「新未來零皮革套件」，運用人造皮革與 Dinamica 超細纖維材質妝點車室設計，且可額外搭配由 PET 保特瓶、超細纖維與再生尼龍纖維等材質再造而成的環保不織布座椅，透過材料循環再利用，將二次原料重新加工再生，透過 Alumium Closed Loop 鋁循環、Glass-recycling pilot project 等方式，藉由各階段流程相輔運用，進而達到永續循環。

Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 品牌概念店共分為四大主題：

Sustainability 永續 – Audi從產品純電發展、碳中和製程至環境保護，致力打造永續移動生態圈，本次永續展區驚喜亮點，即為全台首次面市的全新純電休旅- Audi Q8 Sportback e-tron。Audi Q8 Sportback e-tron採碳中和生產製程，更搭載全新品牌識別設計與進化電能科技，讓賓客可透過其了解四環純電新進程，同時藉由現場永續深入介紹影片，一探Audi 如何於每個環節實踐永續移動。

Performance 動能 – 源自信念從quattro 四輪驅動到e-quattro純電未來，逾40年的研發歷程，Audi動能科技引領品牌從賽事征戰至道路旅程，於每個時代寫下進化歷程。本次Audi House of Progress Taipei當中除能欣賞品牌純電性能旗艦Audi RS e-tron GT ，動能展區所設置的互動平台由B&O音效與3D影像交織展演，讓觀者彷彿身歷其境，感受Audi性能代表作的魅力；現場更提供四環特色車款試駕體驗，歡迎車迷朋友於活動官方網站預約。

Digitalization科技 - 從產品科技到日常使用，打造無縫接軌的數位體驗是Audi 的重點核心之一。走進Audi House of Progress Taipei，參觀賓客可從科技展區的發展進程一窺移動未來，現場亦設有Virtual Reality虛擬互動體驗及專人導覽，進一步了解Audi數位科技的今日發展與明日藍圖。

Design美學 - 設計美學是汽車產業發展的縮影寫照，邁向純電時代，汽車設計也邁向新的紀元。首次來台展演的Audi urbansphere concept概念車，由內而外顛覆過往的設計思維，從移動體驗車艙、尖端數位燈光發展至永續質材選用，具體詮釋Audi 對未來豪華移動的設計樣貌及發展願景。

Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
繼米蘭、新加坡、東京等各大城市後，台灣奧迪與世界同步於今年 7 月帶來 Audi House of Progress Taipei 品牌概念店，以「永續、動能、科技與美學」四大品牌價值貫穿空間設計與顧客體驗，帶領觀者隨同感受「Progress you can feel」未來豪華移動的進化旅程。Audi House of Progress Taipei 品牌概念店的宗旨在於創造消費者與品牌之間的實際接觸，透過空間展示和互動體驗讓Audi 品牌精神與價值更加觸手可及、以人為本，打造最完整的品牌體驗。

Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇
Audi House of Progress Taipei 未來永續論壇

三種車型編成　全新第六代 Honda CR-V 預賞實拍

新臺幣 826 萬、908 萬元起　BMW M3 CS & M4 CSL 正式登臺

增添配備、懸吊重新調校 2024 Mazda CX-50 登場

僅搭載 2.0 升渦輪動力 ! Mercedes-AMG GLC 43 & GLC 63 S E Perform

我是廣告 請繼續往下閱讀