唐綺陽警告7月爭吵不會停！易發生4種糾紛 「那才是真正的恐怖」
歷經6月MeToo運動興起，且效應持續，星座專家唐綺陽今（19）日在臉書分析7月運勢走向，提醒本月要注意人與人之間容易引發不同的糾紛，若沒有靜下心來面對，隨意就撻伐他人，置對方於死地，就會有反作用力，真相因此變得不重要，這種後果才是「真正的恐怖」。
記者楊穎軒／綜合報導
唐綺陽表示，7月為金星停滯之月，配上日巨蟹，情緒很容易被引爆，令人心累又煩躁，金星停滯大多帶有「對事的認知不同，覺得值得或不值得」的意味，變成公說公有理、婆說婆有理，就容易引發4種認知糾紛，分別是消費糾紛、金錢糾紛、感情糾紛及法律糾紛。
為了讓社會進步，唐綺陽說，這個月就需要好的「價值判斷者」（金牛），以及好的「公平仲裁者」（天秤），並舉日前的白飯之亂為例，學生和店家兩敗俱傷，這樣受委屈了誰還敢控訴？而被控的一方如果也有認知不同的委屈，又如何能為自己釐清、保全？「誰都不希望社會變成這樣吧？那才是真正的恐怖」。
唐綺陽叮嚀大家不要急躁，面對金星停滯你我都要有耐心，因為每個人都可能遭遇到與他人認知不同的情況，「天氣很熱，我們更要冷靜，自己的事要好好溝通，別人的事要好好判斷， 不要輕易被煽動，輕易下判斷，我們要用理性推動社會進步」。