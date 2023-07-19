Lewis Hamilton 昔日戰駒現身 / AXON 動態賽車模擬器體驗　AKA R.A.C.E 展覽盛大舉行

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「AKA R.A.C.E 展覽」上展示了曾奪得七座世界冠軍的知名車手 - Lewis Hamilton在 2011 年的 F1 方程式賽車並與多個知名品牌結合提倡賽車文化，另外還有韓國超人氣Lychee & Friends 聯名數位藝術創作、Mobellio 頂級汽車零件結合精湛家具工藝等。現場更提供 Speedchamps 與 Prototyp 賽車相關收藏品與周邊商品來增添活動紀念意義。
現場更擺置了由 AXON 專業提供的動態賽車模擬器，搭載目前唯一被國際汽車聯盟認證的D-BOX動態系統，電腦搭配由 MSI MEG PROSPECT 700R 所打造的高規主機，並採用 INTEL 全新平台處理器以及 Z 系列主機板以及 MEG CORELIQUID S360 一體式水冷散熱架構設計，讓民眾能夠親身體驗賽車的速度與激情。
在亞洲賽車運動及世界舞台上競爭參加 GT 系列大獎賽的臺灣賽車隊 TEAM SX83 的賽車手們與車隊團員也在開展當天表演賽車維修區作業模擬展示及精彩的試駕表演。
AKA Automotive Arts 是臺灣第一家結合汽車與當代藝術的概念畫廊，平時展示了許多具有收藏價值的汽車和當代藝術收藏品，創辦人MJ 則多次參與世界各地的法拉利挑戰賽，秉持對賽車的熱愛與藝術鑑賞品味，一手催生了AKA 車藝空間，讓其私人珍藏車款得與同好交流。