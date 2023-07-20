Škoda 預告小改款 Scala 和 Kamiq 將在 8/1 登場

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Škoda 預告 中期改款 Scala 和 Kamiq 將在 8/1 登場。首先在外觀部分，Scala 和 Kamiq 都在承襲原有的輪廓基礎之下，分別於車頭及車尾的細節進行重新設計，導入全新的幾何線條勾勒出更為動感的樣貌。可以看到 Kamiq 依舊維持品牌 SUV 的分離式燈組特色，但兩側的進氣格柵更為突出，整體看上去更顯運動感。Scala 方面也導入相同的設計元素，讓原本較為樸實的車頭造型添入動感的氣息，而頭燈內部的 LED 排列組合也與現行款不同，應是未來分辨前後期車型最顯著的特徵。
接下來到車尾，兩款新車同樣都針對後保險桿的線條造型強化，Kamiq 依舊保有類金屬的銀色飾板點綴，但兩側也透過黑色飾條來勾勒出運動化的氛圍。Scala 則可以看到紅色的反光條位置下移至最下端，與類排氣飾管的造型並排一起。
動力表現上，Scala 和 Kamiq 均將搭載相當成熟的 1.0 TSI 渦輪增壓直列三缸引擎以及 1.5 TSI 渦輪增壓直列四缸引擎兩款動力，並搭配 6 速手排變速箱或者 7 速雙離合自動變速箱，可分別輸出 115hp 及 150hp。
Kamiq 是品牌在 2022 年度第二暢銷的車款，包含中國大陸市場在地化生產的車型總計售出 96,300 輛，而 Scala 則為 39,500 輛，在市場受歡迎程度不如前者。