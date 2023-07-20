MLB／大谷翔平有望超越單季62轟　法官：紀錄就是用來被打破的

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對此，Judge也展現出色選手之間的惺惺相惜，「記錄就是用來被打破的，這就只是個記錄，如果他能打出63轟以上的成績，那將讓人興奮，我們看看接下來會發生什麼。」
在最近7場比賽中，大谷翔平打擊率為4成29，28打數敲出12安打，包括4發全壘打和8分打點。目前個人單季累積了35發全壘打，打擊狀態正火熱。
Judge開玩笑地說，自己當然不喜歡看到大谷翔平在對上自己球隊時打出這樣的表現，「但是當你打開電視，看到他在一場比賽中投了8局，投出10次三振、還敲出雙響砲時，總是很有趣。」
「我還有好幾年的時間，如果他（大谷）打破了紀錄，將給我另一個機會去嘗試做一些特別的事情，不過我現在並不太關注這件事。」Judge這樣說道，「我祝他一切順利，並且很高興能看到他能取得一些成就，但我現在不擔心紀錄的問題。」
另外，Judge也分享了一些破紀錄的感想，他認為對於自己來說最困難的是在快要打破紀錄的那時刻，全部焦點都在自己身上，很難完全專注在場上，「我從來沒有在一場完全安靜、每個人都站著的情況下上場打擊過，這讓我很震撼。」
而在談到更多大谷的事，Judge則認為對方對於下半身的運用將是自己可以去學習的部分。