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MLB／大谷翔平有望超越單季62轟　法官：紀錄就是用來被打破的

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平又開轟，洋基球星Aaron Judge祝福他能朝向紀錄邁進。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平又開轟，洋基球星Aaron Judge祝福他能朝向紀錄邁進。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在去年10月5日Aaron Judge敲出賽季的第62發全壘打以來，美聯單季全壘打紀錄就一直屬於他。如今他和大谷翔平之間的戰場從MVP之爭延伸到此紀錄上，「法官」也展現風度的回應，他認為若真的發生，那將是讓人興奮的一件事。

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Judge去年打破Roger Maris在1961年創下、高懸61年的美聯單季全壘打紀錄（61支），這偉大紀錄就屬於他所專屬的。不過以大谷目前瘋狂的開轟速度，不是沒有可能僅花一個賽季就再次改寫紀錄。

對此，Judge也展現出色選手之間的惺惺相惜，「記錄就是用來被打破的，這就只是個記錄，如果他能打出63轟以上的成績，那將讓人興奮，我們看看接下來會發生什麼。」

在最近7場比賽中，大谷翔平打擊率為4成29，28打數敲出12安打，包括4發全壘打和8分打點。目前個人單季累積了35發全壘打，打擊狀態正火熱。

Judge開玩笑地說，自己當然不喜歡看到大谷翔平在對上自己球隊時打出這樣的表現，「但是當你打開電視，看到他在一場比賽中投了8局，投出10次三振、還敲出雙響砲時，總是很有趣。」

「我還有好幾年的時間，如果他（大谷）打破了紀錄，將給我另一個機會去嘗試做一些特別的事情，不過我現在並不太關注這件事。」Judge這樣說道，「我祝他一切順利，並且很高興能看到他能取得一些成就，但我現在不擔心紀錄的問題。」

另外，Judge也分享了一些破紀錄的感想，他認為對於自己來說最困難的是在快要打破紀錄的那時刻，全部焦點都在自己身上，很難完全專注在場上，「我從來沒有在一場完全安靜、每個人都站著的情況下上場打擊過，這讓我很震撼。」

而在談到更多大谷的事，Judge則認為對方對於下半身的運用將是自己可以去學習的部分。

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