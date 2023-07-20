Porsche 宣布 Mission X 概念車將於美國 Rennsport 車聚展出

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Porsche 官方宣布 Mission X 將在 9 月於美國家樂福尼亞州的第 7 屆 Rennsport Reunion 車展上亮相。Mission X 概念車約 4.5 公尺長、2 公尺寬，軸距為 2.73 公尺，和 Carrera GT及 918 Spyder相近，是一款較緊湊的超級跑車。考量到空氣力學設計，Mission X 採用前20吋、後21吋，兩種不同尺寸的前後配輪胎。低矮的車身高度低於 1.2 公尺，並採用專為 Mission X 設計、優雅的金屬火箭色塗裝。在車身腰線之下隨處可見以碳纖維打造的設計元素，並在表面施以亮光烤漆使其略帶色彩，但碳纖維紋路仍清晰可見。
進入車內，不對稱的設計彰顯 Mission X 以駕駛者導向的設計理念。兩張座椅分別採用不同顏色，除了安達盧西亞棕為主色的皮墊，駕駛座椅採用喀拉哈里灰，和中控台與儀錶板形成一個獨立空間；乘客座椅則採用安達盧西亞棕作為對比。CFRP 的座椅外殼、連接到單體式車身的六點式安全帶以及具備模式切換與換檔撥片的開口式方向盤皆是源自於賽車的特色。車上設有多具攝影機，駕駛者只需在多功能控制器上按下 REC 鍵，就能開始錄製影像。
另一項內裝亮點，則是在乘客座一側的儀錶板內建有一套連接系統，可以接上碼錶模組。Porsche Design 為 Mission X 打造一款特殊的碼錶模組，同時具有類比與數位顯示，可用於賽道以及拉力賽，提供單圈時間或是其他重要的駕駛資訊。
動力上 Porsche Mission X 擁有接近 1 PS/KG 的馬力重量比，並採用 e-Core 布局的電池設計，搭載 900 V 的電池架構，官方稱能達到 Taycan Turbo S 的 2 倍充電時間。