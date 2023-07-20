硬體及軟體大幅更新 歐規 2024 Ford Transit 登場

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Ford 宣布推出 2024 年式 Ford Transit 及 E-Transit。2024 Ford Transit 及 E-Transit 最大的改變在於車室內的配備，其中控台上搭載了 8 吋數位儀表板以及 12 吋 SYNC 多媒體娛樂觸控螢幕，後者原本僅有 4.2 吋非觸控功能，在這次的升級上可說是很大的變動。另外全新的 SYNC 4 也導入 Ford Pro 開發的 Upfit 系統，駕駛人能夠透過觸控螢幕來整合後艙空間的冷凍設備並監控其運作狀態。
在安全配備方面，則配備標準提供駕駛輔助套件，包含主動式巡航控制、車道維持警示、盲點偵測等，同時還具有 5G 聯網、Ford Power-Up 無線更新等功能。
此外，針對司機需要繁忙的上下車搬運物品，2024 Ford Transit 及 E-Transit可在車輛停放在停車場 (或車格) 時，車內的系統會自行啟動三角警示燈，並將車輛熄火，同時鎖上不需要使用到的車門來確保司機在送貨遠離車輛時的車內安全性。而當司機返回車內時，踩下剎車踏板即可解除上述的動作並重新啟動引擎。Ford 表示，該系統最多可以一次將送貨時間縮短 20 秒，如果一天有 150 次，則可節省約 50 分鐘。
Ford 也表示 2024 Ford Transit 及 E-Transit 的變速箱總成也換上全新的硬體件，使得車輛總重增加至 4,250 公斤 (增加 700 公斤)。另外 Ford 也升級了全新的 16 吋輪圈和剎車系統，比過往減輕了約 27 公斤，而新設計也更加容易後續的維護與保養，FoMoCo 表示，技師在更換全部四個剎車碟盤時最多可以節省約 2 個小時。