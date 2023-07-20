展現強大產品實力　DFSK 精彩亮相厄瓜多爾瓜亞基爾車展

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560、580、500 作為 DFSK 的核心產品，是三款高品質運動休旅車，採用先進的技術和設計，擁有卓越的性能和舒適的駕乘體驗。這三款車型不僅外觀時尚，而且在安全性能、動力性能和燃油經濟性方面都表現出色，贏得了眾多消費者的青睞。
此外，還帶來了旗下最新的 SERES 車型，作為一款新能源豪華 SUV，SERES 5 在設計和配置上展現了極致性能和高端品質。採用先進的智能和環保技術，既具有豪華運動休旅車的尊貴體驗，又兼顧了新能源汽車環保節能的特點，成為了本屆車展的一大亮點。
在本次車展上，DFSK 還強調了其在環保領域的創新和成果。作為領先市場的汽車製造商，東風小康一直致力於提高產品的環保性能，減少碳排放，為保護地球環境做出貢獻。還為觀眾準備了一系列精彩活動，包括性能演示、試駕體驗以及與品牌代表的互動交流，讓民眾更加深入地了解了東風小康的產品特點和技術優勢，同時增強了觀眾對品牌的信任感和歸屬感，同時更發布了一系列優惠政策和購車福利，為當地消費者提供價格折扣和免費維修服務。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車、廂型車以及休旅車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發 S2.5t」推出入門版汰舊換新價 42.8 萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。