居家熱血兩相宜　Volkswagen Tiguan 380 TSI R-Line Performance 試駕

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本次試駕車款為 Volkswagen Tiguan 380 TSI R-Line Performance，建議售價為新臺幣 194.8 萬元起。新在哪裡?
外觀：
●20 吋鋁合金輪圈 (255/40 R20)。
●R-Line Performance 專屬外觀套件。
●電動收折後視鏡 (附加熱除霧、照地燈、記憶、右側倒車輔助功能)。
內裝：
●R-Line 運動化真皮多功能方向盤、金屬踏板、黑頂棚。
●Vienna 運動型真皮座椅。
●雙前座電動調整附記憶功能。
●手機無線充電。
●HUD 抬頭顯示器。
●Harman Kardon 音響 10 支。
●全景式電動玻璃天窗。
底盤：
●R-Line Preformance 專屬運動化懸吊。
●DCC 主動式底盤控制系統(選配)。
動力：
●EA888 Evo4 2.0L 直列四缸渦輪增壓汽油引擎。
●七速 DSG 雙離合器自手排變速箱。
●4 Motion 主動式智慧型四輪驅動系統/動態齒比轉向輔助系統。
●排氣量 1,984c.c. 最大馬力 245ps /5,000 - 6,500rpm 最大扭力 37.7kgm/1,600-4,300rpm。
外觀方面，第二代小改款 Volkswagen Tiguan Tiguan 換上家族化的造型設計，頭燈造型更為後掠，具備光感應自動啟閉機能，也支援 Coming Home 及 Leaving Home 功能。車尾將 Tiguan 車型字樣移至行李廂蓋廠徽下方，保險桿以塑料搭配鍍鉻飾條點綴，燻黑尾燈採用 LED 光源，變動幅度較頭燈輕微許多。原廠在小改款後提供「星輝閻夜藍」、「星砂海豚灰」等新車色選擇。380 TSI R-Line Performance 擁有 R-Line Performance 專屬外觀空力套件、R-Line Performance 專屬 20 吋 Suzuka 鋁合金輪圈，同時更搭載 R-Line Performance 專屬運動化懸吊，散發出濃厚跑格氣息。
配有 R-Line Performance 專屬外觀空力套件。
透過IQ.LIGHT智慧燈組的LED Matrix 矩陣式頭，提供駕駛最佳照明視距。
透過水箱護罩及下保桿大量的鍍鉻飾條點綴出超越同級的質感。
Volkswagen Tiguan 380 TSI R-Line Performance 車身尺碼為 4,511x1,859x1,675mm，軸距為 2,678mm。
配有炫銀車頂行李架。
左右側車門上皆標有 R 名牌，以驗明正身。
足踏 R-Line Performance 專屬 20 吋 Suzuka 鋁合金輪圈。
擁有 LED 高亮度燻黑尾燈 (附動態煞車警示功能)。
實際排氣尾管隱藏於保桿後方。內裝方面，具備 10.25 吋全邏輯數位化儀表、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵／手勢控制功能、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）和USB 多媒體插孔（Type-C），提供駕駛最直覺流暢的數位化操作介面。同時飾以 R-Line Performance專屬運動化內裝（觸控電容式的運動化真皮多功能方向盤、運動化專屬金屬踏板、湛黑頂篷）與 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)，且車室氛圍燈（30 色）、觸控式三區電子恆溫空調、HUD 抬頭顯示器、全景式電動玻璃天窗、功率 480 瓦 Harman Kardon 環繞音響系統配有 10 隻高傳真揚聲器等高階項目皆為標準配備，為德藝休旅打造搶眼且低沉蟄伏的跑格氛圍和座艙質感。
運動化真皮多功能方向盤後方有跑車化的換檔撥片設計，賦予駕駛更戰鬥的氛圍。
Tigaun 車系在 280 TSI Elegance 以上配備 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，支援豐富而清晰的多種顯示方式，兩側以 LED 燈號顯示水溫及油量。
標準搭載 HUD 抬頭顯示器，可利用方向盤座左側的控制旋鈕進行操作。
9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵／手勢控制功能、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）和USB 多媒體插孔（Type-C），提供駕駛最直覺流暢的數位化操作介面。
擁有多達 30 色車室氛圍燈。
Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調為 Tiguan 車系標準配備。
功率 480 瓦 Harman Kardon 環繞音響系統配有 10 隻高傳真揚聲器。
中央下方設有 Type-C、12V 插座以及手機無線充電盤。
排檔桿周圍整合引擎啟動、電子煞車、Auto Hold 等按鍵。
置杯座隱藏在拉簾下方。
全景式電動玻璃天窗在 380 TSI R-Line Performance 車型等級以上才會配置。
內裝則飾以 R-Line Performance 專屬運動化內裝。
R 字樣門檻飾板。
運動化專屬金屬踏板。
後座空間充裕，座椅可進行滑移及傾斜角度調整，包覆性不強烈但發泡棉的支撐性良好。
後座乘客享有專屬的恆溫空調區域及出風口，中船下方設有 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。
行李廂容積為 615 公升，透過後座快速傾倒功能更能一舉放大至 1,655 公升。
障板下方配有備胎。
配備電動尾門。安全防護方面，Volkswagen Tiguan 標準配備 7 具 SRS 輔助系統及 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，在 280 TSI Elegance 以上車型搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組 (LED Matrix 矩陣式頭燈)，並導入 Level 2 半自動駕駛輔助，提供全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA 後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統及 Area View 360 度環景顯示等，也導入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統。
IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統為標配。動力方面，採用 2.0 升 EA888 evo4 直列四缸渦輪增壓汽油引擎及智慧增壓技術，提高運轉效率，具有動力輸出強勁、低轉速下提供最大扭力及低油耗的優勢，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及 4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，可輸出 [email protected],000~6,000rpm 最大馬力和 [email protected],600~4,300rpm 峰值扭力，0-100 公里加速可在 6.0 秒達成，極速可達 229 公里。
採用 2.0 升 EA888 evo4 直列四缸渦輪增壓汽油引擎。
可爆發 245ps 最大馬力、0－100km 加速僅 6 秒，展現優異性能，流露出宛如 GTI 鋼砲血統的激情活力。
擁有節能、一般、運動、個人化等駕駛選項。
透過動態齒比轉向輔助系統、R-Line Performance 專屬運動化懸吊及4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，更帶來領先同級的動力優勢和操駕表現。開著 Volkswagen Tiguan 380 TSI R-Line Performance 上路，在 DSG 變速箱直接而順暢的傳遞之下，充沛的動力輸出具有較鮮明的衝刺感，且底盤剛性與路感回饋均是 Volkswagen 車系一貫的沉穩且高剛性，方向盤指向性也相當不錯，結合 4Motion 四驅系統對於進階的速度或是路況挑戰都提供了更多信心。行路品質方面，Tiguan 擁有良好的 NVH 工程水準，對於路面碎震與側傾的抑制都在可接受的範圍，隔音表現也達到水準之上，呈現舒適愜意的整體乘駕體驗。
Volkswagen Tiguan 自問世以來在全球市場屢創銷售佳績，隨著 SUV 風潮的興起而成為品牌最為暢銷的車款，重要性不言可喻，穩坐德系休旅寶座。隨現行第二代 Volkswagen Tiguan 車系已來到產品壽命的末期，近日 Volkswagen官方則是首度公開新一代 Tiguan 的資訊，其預計將採用 MQB Evo平台打造，最快將於今年秋季發表，2024 年第一季開始交車。