居家熱血兩相宜　Volkswagen Tiguan 380 TSI R-Line Performance 試駕

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本次試駕車款為 Volkswagen Tiguan 380 TSI R-Line Performance，建議售價為新臺幣 194.8 萬元起。

配有 R-Line Performance 專屬外觀空力套件。

透過IQ.LIGHT智慧燈組的LED Matrix 矩陣式頭，提供駕駛最佳照明視距。

透過水箱護罩及下保桿大量的鍍鉻飾條點綴出超越同級的質感。

Volkswagen Tiguan 380 TSI R-Line Performance 車身尺碼為 4,511x1,859x1,675mm，軸距為 2,678mm。

配有炫銀車頂行李架。

左右側車門上皆標有 R 名牌，以驗明正身。

足踏 R-Line Performance 專屬 20 吋 Suzuka 鋁合金輪圈。

擁有 LED 高亮度燻黑尾燈 (附動態煞車警示功能)。

實際排氣尾管隱藏於保桿後方。

運動化真皮多功能方向盤後方有跑車化的換檔撥片設計，賦予駕駛更戰鬥的氛圍。

Tigaun 車系在 280 TSI Elegance 以上配備 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，支援豐富而清晰的多種顯示方式，兩側以 LED 燈號顯示水溫及油量。

標準搭載 HUD 抬頭顯示器，可利用方向盤座左側的控制旋鈕進行操作。

9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵／手勢控制功能、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）和USB 多媒體插孔（Type-C），提供駕駛最直覺流暢的數位化操作介面。

擁有多達 30 色車室氛圍燈。

Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調為 Tiguan 車系標準配備。

功率 480 瓦 Harman Kardon 環繞音響系統配有 10 隻高傳真揚聲器。

中央下方設有 Type-C、12V 插座以及手機無線充電盤。

排檔桿周圍整合引擎啟動、電子煞車、Auto Hold 等按鍵。

置杯座隱藏在拉簾下方。

全景式電動玻璃天窗在 380 TSI R-Line Performance 車型等級以上才會配置。

內裝則飾以 R-Line Performance 專屬運動化內裝。

R 字樣門檻飾板。

運動化專屬金屬踏板。

後座空間充裕，座椅可進行滑移及傾斜角度調整，包覆性不強烈但發泡棉的支撐性良好。

後座乘客享有專屬的恆溫空調區域及出風口，中船下方設有 USB Type-C 插座及 12V 電源插座。

行李廂容積為 615 公升，透過後座快速傾倒功能更能一舉放大至 1,655 公升。

障板下方配有備胎。

配備電動尾門。

IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統為標配。

採用 2.0 升 EA888 evo4 直列四缸渦輪增壓汽油引擎。

可爆發 245ps 最大馬力、0－100km 加速僅 6 秒，展現優異性能，流露出宛如 GTI 鋼砲血統的激情活力。

擁有節能、一般、運動、個人化等駕駛選項。

透過動態齒比轉向輔助系統、R-Line Performance 專屬運動化懸吊及4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，更帶來領先同級的動力優勢和操駕表現。