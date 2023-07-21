立院初審性平教育法　救濟管道條文無共識遭保留

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受到MeToo事件影響，立法院今天舉行第二次臨時會審議性平三法，針對外界關注的師生戀，審查會最後通過條文，以未成年及成年作為禁止的分界；未成年一律禁止師生戀，若為成年學生，校長或教職員工不得利用不對等權勢關係發展親密關係。
為讓防護網更為周延，審查會通過條文明定，軍、警及矯正學校皆納入適用範圍。其次，草案第3條也納入實習人員、實習場域，確保學生於實習期間遭遇性平事件時，能有法源可以認定權責歸屬。
有關性平委員會成員組成，草案明定，學校之性平教育委員會，委員應具性別平等意識，且不得有違反性平行為，其中女性委員應占委員總數1/2以上，並得聘教師代表、職工代表、家長代表、學生代表及性平教育相關領域之專家學者為委員。
為保障校園性別事件調查期間受害者權益，草案明定，學校或主管機關應採取必要處置，保障受害當事人受教權及工作權，且不得運用不對等之權力與地位，對被害人有足以影響其受教權、工作權或申請調查之行為。
此外，草案還明定，學校及主管機關不得因被害人或任何人申請調查、檢舉或協助他人申請調查、檢查，而予以不利之處分或措施。
針對一旦經過調查確認有性侵害行為，或有終身不得聘任、任用、進用或運用必要之性騷擾、性霸凌、校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為，草案明定，學校應予以解聘、免職、終止契約關係或終止運用關係。
關於學校或主管機關接獲外部人士申請或調查，草案明定，必要時，調查小組成員得一部或全部外聘，但行為人若為校長、教師、職員或工友者，應成立調查小組，且成員應全部為外聘。（編輯：林克倫）1120720