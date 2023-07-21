皮實耐用 工作好幫手　全新世代 Ford Ranger XLT 試駕

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本次試駕車款為 Ford Ranger XLT 車型，建議售價 133.8 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●雷霆藍 (XLT專屬車色)。
●深色格柵式水箱護罩。
●一體式尾門側踏板。
●Power to Box 車斗電力系統（附設 12V 插座一組）。
●車身同色金屬頭立、可調式車斗滑軌。
內裝：
●10.1 吋全彩 LCD 觸控螢幕（SYNC®4A 娛樂通訊整合系統結合導航圖資）。
●8 吋全彩液晶儀表板（4 種動態行車模式）。
●EPB 按鍵式電子手煞車＆AUTO-HOLD。
●無線 Apple CarPlay® 與 Android Auto™。
●Qi 手機無線充電座、雙區恆溫空調。
●Co-Pilot360 輔助駕駛系統。
●雙前座、雙前座車側、雙側簾幕、雙前座膝部、前座中央，全車總共 9 氣囊。
底盤：
●30˚ 進入角／21˚ 穿越角／25.6˚ 離去角。
●輪距寬度較上一代車型增加 60mm。
●前輪更往前移動 50mm 同時使前懸縮短，進一步提升了車輛越野能力及車輛穩定性。
動力：
●2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎 170ps/3,500rpm、41kg-m/1,750-2,500rpm。
●SelectShift™ 六速手自排變速箱。
●電子式旋鈕加力箱，提供高速二驅 (2H)、高速四驅 (4H) 及低速四驅 (4L)。
全新世代 Ford Ranger XLT 輪距寬度較上一代車型增加 60mm，前輪往前移動50mm 使前懸縮短，進一步提升車輛越野能力及車輛穩定性，並連帶增加整體置物平台的寬度。其具備 30˚ 進入角／21˚ 穿越角／25.6˚ 離去角，以及 800mm 最大涉水深度的優異越野能力。車頭配置視覺更具侵略性的深色格柵，車側採車身同色後視鏡、17 吋鋁合金輪圈，在車尾部分，全車系均採用全新 C 字型 LED 煞車燈，有效提升整體視覺辨識度和硬悍氣勢。
頭燈採用傳統鹵素燈泡。
車頭配置視覺更具侵略性的深色格柵。
車身尺碼為 5,370x1,918x1,892mm，軸距為 3,270mm。
車側採車身同色後視鏡。
並無配置 Keyless 車門啟閉系統。
足踏 17 吋鋁合金輪圈，看上去較為素雅。
配備大型車側踏板，上下車更加便利。
承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。
採用全新 C 字型 LED 煞車燈，有效提升整體視覺辨識度和硬悍氣勢。
兩側貼有 XLT 和 4X4 字樣銘牌，以驗明正身。全新世代 Ford Ranger 承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。其採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計，當中 XLT 車型配置箱頂／尾門保護飾條、置物箱快拆蓋以及可調式車斗滑軌，不僅實現強大的載運能力，更可因應消費者不同需求，靈活裝載商用貨品、家用物品、露營用具等多元型態物件，增添便利靈活的空間變化和延展性。
開放式置物平台長寬高分別為 1,547x1,584x529mm，離地高度為 827mm。
採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計。
附設 12V 插座，在必要時刻，提供外接電源不斷電。
角落設有踏板方便上下貨物。
車頂上方並無車頂架配置。數位化科技座艙奠定了同級皮卡車的科技新高度，為使用者帶來便捷且人性化的使用情境。其採用客製化機能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，帶來清晰簡潔的駕駛視覺介面，中控台採用全新開發的 10.1 吋全彩 LCD 觸控螢幕，其搭載的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統在整體操作上更為直覺，並提供觸控、旋鈕控制、對話式聲控等不同操作方式，內建無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、原廠衛星導航以及車主手冊等多項便利機能。配備還包含：握感紮實的三幅式多功能皮質方向盤、全新設計的中央鞍部同步整合無線充電板，電子式旋鈕加力箱、EPB 電子手煞車含 Auto Hold 等操作功能採用全新配置，搭配雙前座布質座椅以及隱藏式置杯架等多處收納巧思，展現多元應用機能的車室空間。
數位化科技座艙為使用者帶來便捷且人性化的使用情境。
配有握感紮實的三幅式多功能皮質方向盤，左方操控行車輔助、音量大小等，右方則可進行曲目、電話、介面切換等。
採用客製化機能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，結合 6 種動態行車模式切換系統，帶來清晰簡潔的駕駛視覺介面。
中控台採用全新開發的 10.1 吋全彩 LCD 觸控螢幕，其搭載的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統在整體操作上更為直覺，並提供觸控、旋鈕控制、對話式聲控等不同操作方式，內建無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、原廠衛星導航以及車主手冊等多項便利機能。
配備恆溫空調系統。
引擎採傳統鑰匙啟動。
閱讀燈後方位置具有電控系統按鍵 (Auxiliary Switches)，使車主可以輕鬆連接各種電器設備。
全新設計的中央鞍部同步整合無線充電板以及 USB 充電口。
排檔座上整合各項按鍵，換檔可通過左方按鍵進行切換。
隱藏式置杯架、副駕駛前方隱藏式上掀儲物空間等多處收納巧思，展現多元應用機能的車室空間。
前排座椅為高抗磨布鋪陳，並採取手動調整。
設有方便駕駛上下車的把手。
後座空間雖然椅背角度較垂直，但依然可以提供適當的乘坐空間。
後排享有消費者十分重視的空調出風口，下方還有 USB 充電口。安全科技方面，全新世代 Ford Ranger XLT、Wildtrak 車型均升級配置九顆 SRS 安全輔助氣囊（新增副駕駛膝部氣囊、前座中央氣囊），並提供 PIB 二次碰撞預煞輔助系統，提供完整的被動安全防護。此外，車系超越同級，全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統，包含：PCA 前方碰撞預警系統、ESA 閃避轉向輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統、iACC 智慧型定速巡航調節系統、ISA 智慧型速限輔助系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)、LCA 車道導正輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統等豐富功能。
全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統。
標配倒車顯影輔助系統 (附停車導引指示線)。Ford Ranger XLT 在全新進化下展現出色動力與更升級的地形征服力，搭載 2.0L直列四缸柴油渦輪引擎，可輸出 [email protected],500rpm 最大馬力和 [email protected],750~2,500rpm 峰值扭力，配上 SelectshiftTM 六速手自排變速箱，進一步提供優異的載重與高達 3,500kg 的拖曳能力。受惠於配備的 Part Time 4WD（高速二驅 2H／高速四驅 4H／低速四驅 4L），使其可因應道路狀況提供最佳化的四輪循跡性，並在沙地或濕滑等惡劣路況帶來優異的脫困能力。
搭載 2.0L直列四缸柴油渦輪引擎。
可輸出 [email protected],500rpm 最大馬力和 [email protected],750~2,500rpm 峰值扭力。
具備 30˚ 進入角／21 ˚穿越角／25.6˚ 離去角，以及 800mm 最大涉水深度的優異越野能力。開著全新世代 Ford Ranger XLT 上路，2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎具備豐沛的輸出特性，且運轉品質與聲浪均屬精緻，在未載重及拖曳的情況下擁有順暢的加速感受，6 速手自排變速箱創造的豐富齒比變化也成功降低引擎高轉機率，消弭柴油車款常見的慣有噪音。雖然它是一部車長超過 5.3 公尺的大傢伙，不過視野表現良好，方向盤操作上也是相當輕手，透過原廠工程部的努力之下，將過去較為陽剛個性的越野車給設計得容易操作，並兼具了機能性和舒適度，再加上優異的車體剛性表現以及供應充足的動力，在市區鋪裝道路行駛卻保有良好的高速穩定性，車身並無過多晃動，對於路面碎震的處理也令人滿意，加上精良的 NVH 工程水準，日常乘駕舒適性並不會遜於同價位進口休旅作品太多。
許多人對於 Pick-up 車型的認知不外乎就是特殊用途或者工作載貨才需要的車款，不過全新 Ford Ranger 為 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，在展現粗曠越野性能之餘，透過細部的妝點以及良好駕馭感受，證明是一款能夠匹敵進口豪華休旅車的多用途車種。