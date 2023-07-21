皮實耐用 工作好幫手　全新世代 Ford Ranger XLT 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀

本次試駕車款為 Ford Ranger XLT 車型，建議售價 133.8 萬元起。

頭燈採用傳統鹵素燈泡。

車頭配置視覺更具侵略性的深色格柵。

車身尺碼為 5,370x1,918x1,892mm，軸距為 3,270mm。

車側採車身同色後視鏡。

並無配置 Keyless 車門啟閉系統。

足踏 17 吋鋁合金輪圈，看上去較為素雅。

配備大型車側踏板，上下車更加便利。

承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。

採用全新 C 字型 LED 煞車燈，有效提升整體視覺辨識度和硬悍氣勢。

兩側貼有 XLT 和 4X4 字樣銘牌，以驗明正身。

開放式置物平台長寬高分別為 1,547x1,584x529mm，離地高度為 827mm。

採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計。

附設 12V 插座，在必要時刻，提供外接電源不斷電。

角落設有踏板方便上下貨物。

車頂上方並無車頂架配置。

數位化科技座艙為使用者帶來便捷且人性化的使用情境。

配有握感紮實的三幅式多功能皮質方向盤，左方操控行車輔助、音量大小等，右方則可進行曲目、電話、介面切換等。

採用客製化機能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，結合 6 種動態行車模式切換系統，帶來清晰簡潔的駕駛視覺介面。

中控台採用全新開發的 10.1 吋全彩 LCD 觸控螢幕，其搭載的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統在整體操作上更為直覺，並提供觸控、旋鈕控制、對話式聲控等不同操作方式，內建無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、原廠衛星導航以及車主手冊等多項便利機能。

配備恆溫空調系統。

引擎採傳統鑰匙啟動。

閱讀燈後方位置具有電控系統按鍵 (Auxiliary Switches)，使車主可以輕鬆連接各種電器設備。

全新設計的中央鞍部同步整合無線充電板以及 USB 充電口。

排檔座上整合各項按鍵，換檔可通過左方按鍵進行切換。

隱藏式置杯架、副駕駛前方隱藏式上掀儲物空間等多處收納巧思，展現多元應用機能的車室空間。

前排座椅為高抗磨布鋪陳，並採取手動調整。

設有方便駕駛上下車的把手。

後座空間雖然椅背角度較垂直，但依然可以提供適當的乘坐空間。

後排享有消費者十分重視的空調出風口，下方還有 USB 充電口。

全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統。

標配倒車顯影輔助系統 (附停車導引指示線)。

搭載 2.0L直列四缸柴油渦輪引擎。

具備 30˚ 進入角／21 ˚穿越角／25.6˚ 離去角，以及 800mm 最大涉水深度的優異越野能力。