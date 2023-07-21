看完動力規格與外觀，Mini公布新世代Mini Cooper座艙

皮實耐用 工作好幫手　全新世代 Ford Ranger XLT 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

臺灣皮卡市場近年來隨著戶外生活風氣的成形，規模日漸穩定，屬於早期投入國內的 Ford Ranger 車系，自 2010 年上市以來，累積許多消費者的支持，自 2014 年起已經連續五年蟬聯運動休旅皮卡銷售冠軍。福特六和於今年 6/13 正式發表全新世代 Ford Ranger，分別為五人座的 XLT 車型 (建議售價 133.8 萬元起) 以及 Wildtrak 車型 (建議售價 156.8 萬元起)，另外更導入 Raptor 高性能車型 (今年限額 100 台，原廠表示已售罄)，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次試駕車款為 Ford Ranger XLT 車型，建議售價 133.8 萬元起。
新在哪裡？
外觀：
●雷霆藍 (XLT專屬車色)。
●深色格柵式水箱護罩。
●一體式尾門側踏板。
●Power to Box 車斗電力系統（附設 12V 插座一組）。
●車身同色金屬頭立、可調式車斗滑軌。
內裝：
●10.1 吋全彩 LCD 觸控螢幕（SYNC®4A 娛樂通訊整合系統結合導航圖資）。
●8 吋全彩液晶儀表板（4 種動態行車模式）。
●EPB 按鍵式電子手煞車＆AUTO-HOLD。
●無線 Apple CarPlay® 與 Android Auto™。
●Qi 手機無線充電座、雙區恆溫空調。
●Co-Pilot360 輔助駕駛系統。
●雙前座、雙前座車側、雙側簾幕、雙前座膝部、前座中央，全車總共 9 氣囊。
底盤：
●30˚ 進入角／21˚ 穿越角／25.6˚ 離去角。
●輪距寬度較上一代車型增加 60mm。
●前輪更往前移動 50mm 同時使前懸縮短，進一步提升了車輛越野能力及車輛穩定性。
動力：
●2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎 170ps/3,500rpm、41kg-m/1,750-2,500rpm。
●SelectShift™ 六速手自排變速箱。
●電子式旋鈕加力箱，提供高速二驅 (2H)、高速四驅 (4H) 及低速四驅 (4L)。

全新世代 Ford Ranger XLT 輪距寬度較上一代車型增加 60mm，前輪往前移動50mm 使前懸縮短，進一步提升車輛越野能力及車輛穩定性，並連帶增加整體置物平台的寬度。其具備 30˚ 進入角／21˚ 穿越角／25.6˚ 離去角，以及 800mm 最大涉水深度的優異越野能力。車頭配置視覺更具侵略性的深色格柵，車側採車身同色後視鏡、17 吋鋁合金輪圈，在車尾部分，全車系均採用全新 C 字型 LED 煞車燈，有效提升整體視覺辨識度和硬悍氣勢。

頭燈採用傳統鹵素燈泡。
車頭配置視覺更具侵略性的深色格柵。
車身尺碼為 5,370x1,918x1,892mm，軸距為 3,270mm。
車側採車身同色後視鏡。
並無配置 Keyless 車門啟閉系統。
足踏 17 吋鋁合金輪圈，看上去較為素雅。
配備大型車側踏板，上下車更加便利。
承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。
採用全新 C 字型 LED 煞車燈，有效提升整體視覺辨識度和硬悍氣勢。
兩側貼有 XLT 和 4X4 字樣銘牌，以驗明正身。
全新世代 Ford Ranger 承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。其採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計，當中 XLT 車型配置箱頂／尾門保護飾條、置物箱快拆蓋以及可調式車斗滑軌，不僅實現強大的載運能力，更可因應消費者不同需求，靈活裝載商用貨品、家用物品、露營用具等多元型態物件，增添便利靈活的空間變化和延展性。

開放式置物平台長寬高分別為 1,547x1,584x529mm，離地高度為 827mm。
採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計。
附設 12V 插座，在必要時刻，提供外接電源不斷電。
角落設有踏板方便上下貨物。
車頂上方並無車頂架配置。
數位化科技座艙奠定了同級皮卡車的科技新高度，為使用者帶來便捷且人性化的使用情境。其採用客製化機能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，帶來清晰簡潔的駕駛視覺介面，中控台採用全新開發的 10.1 吋全彩 LCD 觸控螢幕，其搭載的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統在整體操作上更為直覺，並提供觸控、旋鈕控制、對話式聲控等不同操作方式，內建無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、原廠衛星導航以及車主手冊等多項便利機能。配備還包含：握感紮實的三幅式多功能皮質方向盤、全新設計的中央鞍部同步整合無線充電板，電子式旋鈕加力箱、EPB 電子手煞車含 Auto Hold 等操作功能採用全新配置，搭配雙前座布質座椅以及隱藏式置杯架等多處收納巧思，展現多元應用機能的車室空間。

數位化科技座艙為使用者帶來便捷且人性化的使用情境。
配有握感紮實的三幅式多功能皮質方向盤，左方操控行車輔助、音量大小等，右方則可進行曲目、電話、介面切換等。
採用客製化機能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，結合 6 種動態行車模式切換系統，帶來清晰簡潔的駕駛視覺介面。
中控台採用全新開發的 10.1 吋全彩 LCD 觸控螢幕，其搭載的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統在整體操作上更為直覺，並提供觸控、旋鈕控制、對話式聲控等不同操作方式，內建無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、原廠衛星導航以及車主手冊等多項便利機能。
配備恆溫空調系統。
引擎採傳統鑰匙啟動。
閱讀燈後方位置具有電控系統按鍵 (Auxiliary Switches)，使車主可以輕鬆連接各種電器設備。
全新設計的中央鞍部同步整合無線充電板以及 USB 充電口。
排檔座上整合各項按鍵，換檔可通過左方按鍵進行切換。
隱藏式置杯架、副駕駛前方隱藏式上掀儲物空間等多處收納巧思，展現多元應用機能的車室空間。
前排座椅為高抗磨布鋪陳，並採取手動調整。
設有方便駕駛上下車的把手。
後座空間雖然椅背角度較垂直，但依然可以提供適當的乘坐空間。
後排享有消費者十分重視的空調出風口，下方還有 USB 充電口。
安全科技方面，全新世代 Ford Ranger XLT、Wildtrak 車型均升級配置九顆 SRS 安全輔助氣囊（新增副駕駛膝部氣囊、前座中央氣囊），並提供 PIB 二次碰撞預煞輔助系統，提供完整的被動安全防護。此外，車系超越同級，全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統，包含：PCA 前方碰撞預警系統、ESA 閃避轉向輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統、iACC 智慧型定速巡航調節系統、ISA 智慧型速限輔助系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)、LCA 車道導正輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統等豐富功能。

全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統。
標配倒車顯影輔助系統 (附停車導引指示線)。
Ford Ranger XLT 在全新進化下展現出色動力與更升級的地形征服力，搭載 2.0L直列四缸柴油渦輪引擎，可輸出 [email protected],500rpm 最大馬力和 [email protected],750~2,500rpm 峰值扭力，配上 SelectshiftTM 六速手自排變速箱，進一步提供優異的載重與高達 3,500kg 的拖曳能力。受惠於配備的 Part Time 4WD（高速二驅 2H／高速四驅 4H／低速四驅 4L），使其可因應道路狀況提供最佳化的四輪循跡性，並在沙地或濕滑等惡劣路況帶來優異的脫困能力。

搭載 2.0L直列四缸柴油渦輪引擎。
可輸出 [email protected],500rpm 最大馬力和 [email protected],750~2,500rpm 峰值扭力。
具備 30˚ 進入角／21 ˚穿越角／25.6˚ 離去角，以及 800mm 最大涉水深度的優異越野能力。
開著全新世代 Ford Ranger XLT 上路，2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎具備豐沛的輸出特性，且運轉品質與聲浪均屬精緻，在未載重及拖曳的情況下擁有順暢的加速感受，6 速手自排變速箱創造的豐富齒比變化也成功降低引擎高轉機率，消弭柴油車款常見的慣有噪音。雖然它是一部車長超過 5.3 公尺的大傢伙，不過視野表現良好，方向盤操作上也是相當輕手，透過原廠工程部的努力之下，將過去較為陽剛個性的越野車給設計得容易操作，並兼具了機能性和舒適度，再加上優異的車體剛性表現以及供應充足的動力，在市區鋪裝道路行駛卻保有良好的高速穩定性，車身並無過多晃動，對於路面碎震的處理也令人滿意，加上精良的 NVH 工程水準，日常乘駕舒適性並不會遜於同價位進口休旅作品太多。

許多人對於 Pick-up 車型的認知不外乎就是特殊用途或者工作載貨才需要的車款，不過全新 Ford Ranger 為 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，在展現粗曠越野性能之餘，透過細部的妝點以及良好駕馭感受，證明是一款能夠匹敵進口豪華休旅車的多用途車種。

簡約前衛風格 新一代 Mini Cooper 內裝設計曝光

綜效輸出超過 700 匹 Porsche Cayenne 將推出全新的插電式 V8 動力車型

慶祝車系誕生 30 周年 Kia Sportage 30th Edition 韓國登場

學習直升機將變成熱門？未來飛行汽車操作與直升機相近

我是廣告 請繼續往下閱讀